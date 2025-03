Karla Sofía Gascón vuelve a ser de la partida y Netflix le da el "sí" de nuevo

Tras perderse la gala de los Premios Goya, no así la de los Oscar, aunque no pisase alfombra, Karla Sofía Gascón volvió a la vida pública nacional en la entrega de premios de la Unión de Actores. Todo fueron buenas palabras. Aquellos tuits xenófobos de antaño pasaron a la categoría de anécdota o de traspiés. Por supuesto, se la reconoció como mejor actriz de una producción internacional, por 'Emilia Pérez'.

Ella, arrepentida, pidió "más amor y menos odio" y lamento que "a algunas personas les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol como en la Inquisición". No fue así. Sobrevivió.

"Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es 'La Guerra de las Galaxias', siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mi misma que he logrado vencer", afirmó al recoger el galardón.

Karla Sofía Gascón durante un paseo por Madrid, a 11 de marzo de 2025 Europa Press

Ahora, parece que esa redención es real. Si ya su director Jacques Audiard dijo "Diego" donde había dicho "digo", en esta ocasión es Netflix quien "recoge cable". En concreto, lo hace su director ejecutivo, Ted Sarandos, quien dijo al medio estadounidense 'Variety' que no descartaba volver a trabajar con Karla Sofía Gascón a pesar de la controversia generada por los comentarios que la actriz publicó en redes sociales.

"Sí [volvería a trabajar con ella], hay que tener cierta gracia cuando la gente comete errores, y nosotros tenemos gracia", respondió Sarandos en una entrevista con la publicación especializada en cine y televisión.

El directivo también aseguró que no tenía pensado revisar las redes sociales de los actores tras dicho incidente: "Lo que solemos investigar son sobre todo los titulares. ¿Las redes sociales de alguien creaban titulares antes? Por otra parte, yo no estoy en Twitter, así que no voy a entrar y mirar el Twitter de otra persona", declaró Sarandos.

Además, dijo que "odiaba" que le preguntarán si consideraba que dicha polémica le había quitado la posibilidad de ganar el Oscar a mejor película al musical dirigido por el francés Audiard: "Era la favorita, pero nunca fue seguro que 'Emilia Pérez', con toda su innovación y emoción, ganara el premio a la mejor película", dijo.

'Emilia Pérez' partía como la favorita de la última edición de los Óscar con 13 nominaciones, entre ellas la de mejor actriz para Gascón, de las cuales tan solo se alzó con dos de ellas.

La nominación para la española se vio empañada después de que resurgieran tuits pasados políticamente incorrectos, los cuales hicieron que Netflix la eliminara de la campaña de promoción de la película en el último tramo de la carrera al Óscar.

Finalmente la plataforma de "streaming" decidió apoyar la participación de Gascón en la ceremonia de los premios y la actriz asistió al evento sin pasar por la alfombra roja ni hablar con los medios.

Por su parte, hace unos días que Audiard, frente a los micrófonos de France Inter, fue claro: "Ya no se habla de cine". De esta forma regresó de nuevo a la agitada campaña de los Oscar de su narcomusical 'Emilia Pérez'. "En esta película experimenté un cambio de paradigma. Hace unos diez años, mi película 'Un profeta' también se estrenó en Los Ángeles. Fue duro, fue competitivo. Pero en aquel entonces eran osos cariñosos".

El director criticó así la ceremonia hollywoodiense por alejarse "del objetivo, que es el cine". "Es una guerra abierta entre producciones, distribuidores y estudios. Y eso es agotador", comentó.

El cineasta también quiso añadir que debes "estar preparado para soltar los mayores trucos sucios. No es un juego justo, pero es así. Es el nuevo sistema. Afortunadamente, allí todavía nos encontramos con nuestros compañeros, que son arrojados al mismo pozo. Son las personas que nos rodean, aquellos en la industria y el capital, quienes crean esta tensión".