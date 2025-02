Maura Delpero: «Quise contar cómo afecta la guerra a quienes quedan en los márgenes»

«Vermiglio» la segunda película dirigida por la directora italoargentina Maura Delpero: donde asegura que trata de cambiar el foco habitual del cine en la guerra. También, como en su ópera prima, «Maternal», aborda íntimamente la temática de la religión y la maternidad. En la canción «El cobarde» Víctor Manuel cuenta la historia de un joven desertor de la Guerra Civil, que sólo aspira a vivir en paz, y que tiene que aislarse de su pequeño pueblo, donde le señalan, apartándose en las montañas. De una premisa similar partela segunda película dirigida por la directora italoargentina Maura Delpero: donde asegura que trata de cambiar el foco habitual del cine en la guerra. También, como en su ópera prima, «Maternal», aborda íntimamente la temática de la religión y la maternidad.

Leí que la idea le surgió a raíz del fallecimiento de su padre, que soñó con él.

Tuve un sueño muy hermoso con una foto de él que conocía, de cuando era chiquito: estaba jugando con sus hermanos y estaban muy felices en el pueblo de su infancia, Vermiglio. La idea no fue al toque de ‘bueno esto va a ser una película’: empecé a escribir algo muy íntimo de aquellos niños que yo ya conocí de adultos. Luego, ampliando el marco, me llevó a la II Guerra Mundial y hacia esa transición del campo a la ciudad de posguerra, a ese pasaje de esa sociedad comunitaria a la individualista. Fue un proceso largo en el que entendí que tanto microscópica como macroscópicamente ese momento de la sociedad italiana sería interesante para el cine.

En la película, la Segunda Guerra Mundial está implícita.

Enfoqué ese momento para mostrar qué pasa en el antes y después de la guerra: un momento de migración a la ciudad en el que empezó a florecer la economía y hubo un cambio realmente estructural de la sociedad. También quería contar la vida de las personas ordinarias durante la guerra: creo que las películas bélicas están muy centradas en lo heroico, en lo explosivo, en el campo de batalla; y que la vida ordinaria de la gente no está contada: la guerra también la padece el que está fuera del marco.

«Si todos fuesen igual de cobardes no habría guerra», dice el maestro de su yerno.

Me gustaba que hubiese una reflexión subliminal antimilitarista; pienso que el relato sobre la guerra es muchas veces peligrosamente excitante. Contar el conflicto de forma tan crepuscular, de parte de quien no fue héroe, de estos solados que no tienen ni palabras por lo que les pasó, es una mirada sobre la tragedia de la guerra. La cobardía siempre ha sido vista como algo de perdedores: yo quise relativizarlo, y ver que depende del contexto, quise reivindicar nuestra fragilidad: la guerra rompe lo lindo y frágil de la vida. Era interesante contar la guerra a través de esos bebés que se mueren, bajarlo mucho a tierra: la guerra es eso: no sólo los héroes que mueren en la batalla.

Hay una tensión, de contraste, entre Los Alpes italianos y Sicilia, los dos polos del país.

Entre Trentino y Sicilia había un mundo entero. Italia tuvo su verdadera unificación lingüística con la televisión en los años 50. Es una cuestión de jugar con lo exótico, porque por un lado pertenecen patrióticamente a lo mismo, pero por otro proceden de dos mundos diferentes. Por eso se da ese racismo, así como esa ocultación de la verdad y esa vida nueva que él encuentra en este lugar.

Ya en «Maternal» tocó la maternidad y la religión

Un filósofo dijo que cuando uno escribe siempre escribe su infancia. Yo me crié con una madre que trabajaba mucho y pasé mucho tiempo con una tía que quería ser monja. De la religión, en la vida adulta, me atrae el misterio: ¿por qué esta lección radical en la vida? Me interesa. Y lo mismo la maternidad: a esta madre que trabaja mucho se la dejaba muy sola, en una época en que se esperaba que las madres fueran perfectas pero que ya se integraban al trabajo; yo percibí mucho de nena su soledad y sus pensamientos contrastantes.