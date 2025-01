Muere Joan Plowright, viuda de Laurence Olivier y actriz británica

Joan Plowright, viuda de Laurence Olivier, ha fallecido. En un comunicado difundido este viernes, La galardonada actriz de teatro británicaEn un comunicado difundido este viernes, su familia informó de que Plowright había muerto el jueves, rodeada de sus seres queridos, a los 95 años.

«Disfrutó de una larga e ilustre carrera en el teatro, el cine y la televisión durante siete décadas, hasta que la ceguera la obligó a retirarse», explicó la familia en el citado documento.

Plowright actuó en obras de John Osborne, Shelagh Delaney y Arnold Wesker. Asimismo, trabajó con actores de renombre, como Albert Finney, Alan Bates o Anthony Hopkins.

Nacida en North Lincolnshire en 1929, inició sus pasos en el cine con una breve actuación en "Moby Dick" (1956). Su primera candidatura a los premios Tony la obtuvo en 1958, de la mano de la obra "El animador", que protagonizó también en el cine junto a Laurence Olivier en 1960.

La actriz británica Joan Plowright (AP Photo/Suzanne Plunkett, File) AP

Durante su carrera como actriz, cosechó grandes papeles y logros ante todo en el ámbito del teatro, trabajando en interesantes obras como "The way of the world" (1984), en la que compartió protagonismo con Maggie Smith, o "La casa de Bernarda Alba", donde se puso en la piel de La Poncia en 1986.