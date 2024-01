Las películas que aspiran a ser nominadas a Mejor película en los Oscar

Habiéndose celebrado ya la concesión de los Globos de Oro 2024, la temporada de premios del mundo cinematográfico ha quedado oficialmente inaugurada. Estos premios, donde "Oppenheimer" y "Succession" han quedado como claros ganadores de la edición, suponen el pistoletazo de salida a la temporada de reconocimientos. Asimismo, son definidos como una antesala de los Premios Oscar, los cuales figuran como la cúspide de dicha temporada de galardones, y que cuentan con el mayor de los prestigios en su campo. Este año, los Oscar vuelven al Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, el 10 de marzo, pero comenzaremos pronto a obtener noticias sobre su celebración. La Academia de Hollywood anuncia que 265 largometrajes aspiran a entrar entre los nominados en la categoría reina de los Oscar, la de Mejor película, cuyos finalistas serán desvelados el próximo 23 de enero.

La entidad también informó de que un total de 321 filmes competirán en algunos de los 23 apartados que se disputarán en la 96 edición de los Óscar, prevista para el 10 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.). La diferencia entre el número total de producciones y las que optan a la estatuilla dorada a mejor película se debe a que estas últimas deben cumplir requisitos adicionales de elegibilidad y firmar un documento para no contravenir las normas de representación e inclusión de la Academia de Hollywood, además de respetar los criterios generales. Cualquier filme que desee postularse a los Óscar debe haber sido estrenado en, al menos, una sala comercial de las áreas metropolitanas de Nueva York, el condado de Los Ángeles, el área de la Bahía de San Francisco, Chicago, Miami y Atlanta durante siete días consecutivos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Apartados principales

Asimismo, en la categoría de largometraje se englobará cualquier producción con una duración superior a 40 minutos, mientras que se considerará cortometraje aquellos que no superen esta cifra. La votación de la Academia de Hollywood para las nominaciones de este año comienza el jueves y concluye el próximo martes, 16 de enero. Una semana después, el 23 de enero, se anunciarán los finalistas en los diez apartados principales de los Óscar, ya que el pasado 21 de diciembre se desvelaron los candidatos a mejor documental, sonido, banda sonora, canción original, maquillaje y peluquería, efectos especiales, cortometraje, cortometraje documental y cortometraje de animación.

En cuanto a la categoría estrella de Mejor película, está por conocerse. Si bien los finalistas dejarán la cantidad de filmes aspirantes al Oscar bastante más reducida, los medios expertos ya hacen sus predicciones. Sin duda figurará "Oppenheimer" como una de las candidatas de este año, al ser el filme que más sensación ha causado desde su estreno en 2023. Asimismo, se apuestan por nombres como "Killers of the flower moon", "Anatomía de una caída", "Maestro", "Barbie", "Poor things" o "The holdovers", entre otras.