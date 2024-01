Con el cómico Jo Koy como maestro de ceremonias, y una lista de confirmaciones que pasaba por estrellas como Dua Lipa, Taylor Swift y, por supuesto, lo mejor del cine y la televisión de Hollywood, la 81ª. Edición de los Globos de Oro se celebró en el hotel Beverly Hills de Los Angeles para, una vez más, volver a intentar recuperar su glamour. Con "Barbie", "Oppenheimer" y "Los asesinos de la luna" como las producciones más nominadas, los titulares se repartieron entre la gran y la pequeña pantalla gracias a series como "Succession", "The Bear" o "The Last of Us".

Lista completa de ganadores de los Globos de Oro 2024

-Mejor Actriz de Reparto - Cine: Da'Vine Joy Randolph, por "Los que se quedan"

-Mejor Actor de Reparto - Cine: Robert Downey Jr., por "Oppenheimer"

-Mejor Actriz en una Miniserie - Televisión: Ali Wong, por "Bronca" ("Beef")

-Mejor Actor en una Miniserie - Televisión: Steven Yeun, por "Bronca" ("Beef")

-Mejor Actriz de Reparto - Televisión: Elizabeth Debicki, por "The Crown"

-Mejor Actor de Reparto - Televisión: Matthew Macfadyen, por "Succession"

-Mejor Guion - Cine: Justine Triet y Arthur Harari, por "Anatomía de una caída"

-Mejor Actor en serie de comedia o musical - Televisión: Jeremy Allen White, por "The Bear"

-Mejor labor en un Especial de Comedia: Ricky Gervais, por "Armageddon"

-Mejor película en lengua no inglesa: "Anatomía de una caída" , de Justine Triet (Francia)

-Mejor Actriz en una serie de comedia o musical - Televisión: Ayo Edebiri, por "The Bear"

-Mejor Actor en una serie de drama - Televisión: Kieran Culkin, por "Succession"

-Mejor Película de Animación: "El chico y la garza", de Hayao Miyazaki

-Mejor Dirección - Cine: Christopher Nolan, por "Oppenheimer"

-Mejor Actriz en comedia o musical - Cine: Emma Stone, por "Pobres criaturas"

-Mejor Actor en drama - Cine: Cillian Murphy, por "Oppenheimer"

-Mejor Banda Sonora Original - Cine: Ludwig Göransson, por "Oppenheimer"

-Mejor Canción Original - Cine: "What Was I Made For" (int. por Billie Eilish), de "Barbie"

-Mejor Desempeño en Taquilla: "Barbie", de Greta Gerwig

-Mejor Miniserie - Televisión: "Bronca (Beef)"

-Mejor Serie de comedia o musical - Televisión: "The Bear"

-Mejor Actriz en drama - Televisión: Sarah Snook, por "Succession"

-Mejor Serie en drama - Televisión: "Succession"

-Mejor Actor de comedia o musical - Cine: Paul Giamatti, por "Los que se quedan"

-Mejor Película (Comedia o Musical): "Pobres Criaturas", de Yorgos Lanthimos

-Mejor Actriz en drama - Cine: Lily Gladstone, por "Los asesinos de la luna"

-Mejor Película (Drama): "Oppenheimer", de Christopher Nolan

Películas y series con más Globos de Oro en 2024

-"Oppenheimer": 5

-"Anatomía de una caída": 2

-"Barbie": 2

-"Los que se quedan": 2

-"Pobres criaturas": 2

-"Los asesinos de la luna": 1

-"Succession": 4

-"The Bear": 3

-"Bronca" ("Beef"): 3

-"The Crown": 1