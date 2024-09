Premio Elías Querejeta de la Academia de Cine para Belén Atienza, mano derecha de J. A. Bayona

Probablemente sea la mujer con más peso en la industria española, como ya se apuntaba en estas páginas en 2018. Pionera de películas de gran presupuesto con visión internacional en nuestro cine, Belén Atienza ha hecho carrera poniendo en práctica el principio de lo que para ella es la esencia de la producción: "Llevar una historia a la pantalla con un equipo y la visión de un cineasta", señala la Academia de Cine.

La lista de cintas que acumula su CV no es pequeña: "El laberinto del fauno", "Alatriste", "Che: Guerrilla" y "Che, el argentino", "El orfanato", "Lo imposible", "Gente en sitios", "Un monstruo viene a verme", "El secreto de Marrowbone", "Jurassic World: El reino caído", "La sociedad de la nieve" [que le valió su primer Goya]... Son solo algunos de los muchos proyectos de esta profesional madrileña (1970), distinguida ahora con el Premio Elías Querejeta.

"Quiero agradecer profundamente a la Academia este precioso reconocimiento. Elías Querejeta es un tótem de nuestra cinematografía, un referente no solo para todas las productoras y productores, sino para todos los que nos dedicamos al cine. Recibir un premio que lleva su nombre me resulta abrumador, pero también lo siento como un estímulo para seguir buscando historias, para seguir haciéndolas ambiciosas y que lleguen al público", asegura la profesional que, cuando le comunicaron la decisión de la Junta Directiva de la institución, sintió "sorpresa, alegría, orgullo y responsabilidad".

Creado por la Academia de Cine para reconocer a los productores y productoras que asumen riesgos en el desarrollo creativo de su oficio apostando por la internacionalización del cine español y la carrera de cineastas noveles, este premio ha recaído en su segunda edición en esta abogada de profesión cuya formación cinematográfica ha sido pasional. Atienza recibirá este reconocimiento el próximo 23 de septiembre, en el marco del Festival de San Sebastián.

Mano derecha y socia creativa de Juan Antonio Bayona, con quien forma uno de los tándem profesionales más exitosos del cine español, trabajó en Sogecable y Telecinco Cinema, donde tuvo la oportunidad de conocer el mercado internacional, las preventas, manejar distintos presupuestos según los proyectos, ver los ensayos y los errores”, y fundó junto a Enrique López Lavigne la productora Apaches Entertainment.

Atienza recuerda a las personas "de las que he aprendido y con las que he compartido viaje a lo largo de estos años". Importante el papel de su padre, "un gran cinéfilo. Si me dedico a este mundo es por él"; los productores José Vicuña, "con el que empecé", María Ángulo, "que me dio la primera oportunidad", Enrique López Lavigne y Sandra Hermida; sus compañeros en Telecinco Cinema Álvaro Augustín y Ghislain Barrois; y, sobre todo, "Jota" "con el que he aprendido muchísimo y con el que he disfrutado haciendo películas".

Para la productora madrileña, un proyecto no sale adelante sin una relación de entendimiento, respeto y de pasión compartida con el director: "Hay que encontrar el proyecto, saber desarrollarlo en algo que esté a la altura de esa idea, conseguir los medios necesarios para que el director pueda desarrollar todo su potencial y sacar lo mejor de esa historia. Con un panorama industrial más complicado que en años anteriores, es importante encontrar a los socios adecuados", afirma Atienza, para quien el productor es "la madre del proyecto. Lo crea, lo cría, lo hace creer y lo saca al mundo", apostilla.

La productora es una firme defensorade seguir creando cine para la gran pantalla, y partidaria de que la historia del cine forme parte del currículo escolar, su mesa está llena de propuestas y de nuevos proyectos. En estos momentos está coproduciendo con Bayona la ópera prima de Martin Mauregui, Vieja loca, con Carmen Maura; con Sandra Hermida el debut en la dirección de largometrajes de Elena Manrique, Fin de fiesta; y los tres tienen en preproducción el nuevo proyecto de Isaki Lacuesta.