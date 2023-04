"Sí, quiero... o no": tráiler en exclusiva de la nueva película de Richard Gere y Susan Sarandon

Emma Roberts, Luke Bracey, Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon, William H. Macy... el reparto de esta nueva película es, cuanto menos, atractivo, y las expectativas aumentan si tenemos en cuenta que estos intérpretes se han reunido para crear una comedia romántica. Se trata de "Sí, quiero... o no", la nueva cinta dirigida por Michael Jacobs, director y guionista estadounidense, y que aterriza en las salas de cine españolas mañana, 21 de abril.

La película trata sobre el matrimonio: ese acuerdo basado en los sentimientos que, según pasa el tiempo, sufre altibajos, y depende de ambas personas mantenerlo férreo y consistente. Narra la historia de Michelle (Roberts) y Allen (Bracey), quienes han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Para ello, deciden invitar a sus padres (Keaton, Sarandon, Gere y Macy) para que se conozcan finalmente, y así oficializar de alguna manera la relación que mantienen. Además, buscan que les ofrezcan su "sabiduría" de cómo funciona el matrimonio. No obstante, lo que no saben es que sus padres ya se conocen entre ellos bastante bien, y que cada uno tiene una opinión bastante diferente sobre el valor del amor.

No es la primera vez que Gere y Sarandon comparten escenas en la gran pantalla. Ya lo hicieron en "El fraude" (2012), cinta dirigida por Nicholas Jarecki, y donde también interpretaban a un matrimonio. En esta ocasión, son una pareja peculiar. Tal y como se puede observar en la escena de "Sí, quiero... o no" que adelanta LA RAZÓN en exclusiva (el vídeo que encabeza esta noticia), Gere y Sarandon son Howard y Monica. Ella es bastante más picante que él en la cama, pues el personaje de Gere la rechaza al estar demasiado preocupado con lo que está ocurriendo en el planeta.

El matrimonio, fuente cómica inagotable

Esta película, explica Jacobs, nace de la pura observación de la vida. El director, tras producir en televisión y en Broadway, ha decidido realizar esta comedia para reflejar "el aspecto más importante de mi vida. Me casé con una mujer y he permanecido casado con ella durante 38 años. Independientemente de los altibajos que hemos experimentado a lo largo del camino que hemos recorrido juntos, ni una sola vez he tenido la sensación de que no acabaría siendo enterrado junto a esta mujer". De esta manera, Jacobs, quien ha sido testigo de matrimonios amigos que, bien se han mantenido, o bien se han desmoronado con el tiempo, supo que estas historias "eran una fuente inagotable para una comedia y, finalmente, he acumulado suficiente experiencia vital para poder escribir correctamente esa comedia".