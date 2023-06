Samuel L. Jackson prohíbe que en el futuro le "resuciten" usando la IA

El patrimonio de un actor es su talento y su imagen. Algunos rostros de Hollywood se han convertido en rostros tan icónicos que su mera presencia llena una secuencia, vende entradas para películas. Bien lo sabe Samuel L. Jackson, que ha participado en filmes legendarios como "Pulp Fiction" o "Uno de los nuestros" y que quiere asegurarse de que ningún estudio saque beneficio en el futuro con su imagen cuando él ya no esté en este mundo para defenderse. El actor niega en todos los contratos la posibilidad de que sea "resucitado" en el futuro para una película usando Inteligencia Artificial. Precisamente cuando su última película, "Invasión Secreta", se encuentra rodeada de polémica por usar una IA para generar su intro.

Así lo ha revelado el intérprete en una entrevista con "Rolling Stone", en la que invita a todos los actores a hacer lo mismo. "Podría ser algo de lo que preocuparse. Los futuros actores deberían hacer lo que siempre hago yo cuando me dan un contrato que tiene las palabras ''a perpetuidad'' y ''lo conocido y desconocido'': tachar esa mierda. Es mi manera de decir: ''No, no apruebo esto"", señaló contundente.

El actor recordó que su imagen ya fue escaneada cuando participó en la saga de "Star Wars", en la que se empleaban efectos visuales generados por ordenador. "George [Lucas] y yo somos buenos amigos, así que nos reímos porque pensé que lo hacía porque había muchos viejos en el Episodio I, por si les pasaba algo y aun así quería ponerlos en la película", explicaba en la entrevista.

Jackson ha participado en otras sagas en las que sería susceptible de ser "devuelto a la vida" como Irok Man, Thor, Capitán América o Los Vengadores, todas, del universo Marvel. De hecho, reveló que en las películas de esta franquicia los escaneos de su imagen se volvieron más concienzudos, algo que empezó a preocuparle. En algunos casos, incluso se utilizaron imágenes de Jackson de joven para atrasar el reloj de la naturaleza en su rostro.

Algunos casos de actores devueltos a la vida son los de Carrie Fisher recién fallecida, que "regresó" como Leia Organa en "El ascenso de Skywalker", o, más recientemente, la película "Flash" trajo de vuelta a Christopher Reeve, que murió en 2004, como Superman.