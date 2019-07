"Un amor imposible": Víctima y verdugo

Dirección y guión: Catherine Corsini. Intérpretes: Virginie Efira, Niels Schneider, Jenny Beth, Estelle Lescure. Francia-Bélgica, 2018. Duración: 135 minutos. Drama.

He aquí un triángulo amoroso que (no) se resuelve en el intervalo, o mejor dicho, en el abismo, que se abre entre las imágenes y las palabras que las narran. Catherine Corsini no evita la redundancia, como si la voz en off de esa hija que cuenta desde el presente cómo fue la tumultuosa historia de amor de sus padres fuera el combustible, la única razón de ser de esa visualidad. Existe, pues, una tensión interesante entre lo que vemos y lo que oímos que busca sus contrastes entre un cierto clasicismo narrativo y el aliento trágico-poético del texto de Christine Angot. Estamos ante la crónica de un (doble) abuso sostenido en el tiempo, por lo que la lógica que siguen los personajes femeninos ante esa despreciable figura de autoridad, que cifra sus enigmas en un carácter elusivo y una sinceridad brutal, pura crueldad psicológica, es la de la sumisión en silencio. Corsini interpreta este caso de violencia de género desde una perspectiva de clase: lo que al principio parece un «amour fou» en toda regla se convierte pronto en una relación tóxica, venenosa cuando, de adolescente, entra en juego la única hija en común de la pareja. No se trata de una película dada a las sorpresas, pero, como melodrama traumático, se deja ver.