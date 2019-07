"Yesterday": Nostalgia del ayer

Dirección: Danny Boyle. Guión: Richard Curtis. Intérpretes: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon. Reino Unido-USA. 2019. Duración: 116 minutos. Comedia romántica.

¿Qué sería de la historia del cine si no hubieran existido Hitchcock, o Ford, o Godard? Alguien habría tenido que inventarlos, ¿no? Pues imaginen una historia del pop sin los Beatles. Así es el mundo en el que despierta Jack, un cantante folk que, después de un atropello durante un apagón mágico, tiene la oportunidad de convertirse en estrella componiendo e interpretando los temas de la banda de Liverpool como si fueran suyos. Es una premisa atractiva, si Danny Boyle y el guionista Richard Curtis no la aprovecharan para hacer un desafortunado «riff» de «Notting Hill». Ninguna duda sobre la atemporalidad de la música de los Beatles, que aquí parece alérgica a cualquier atisbo de contextualización social, y ninguna reflexión sobre la relación entre copia y original en una película atrapada en el funcional pragmatismo de un álbum de laboratorio. La crítica a las estrategias de marketing de la industria discográfica es, como mínimo, cínica, sobre todo teniendo en cuenta que la película parece concebida en los despachos de los ejecutivos de un estudio que viven en un universo paralelo donde «Cuatro bodas y un funeral» nunca existió. Un mundo sin los Beatles sería insoportable, pero, ¿acaso no sería el mismo sin este «Yesterday»?