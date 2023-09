Las cintas perdidas de The Beatles buscan dueño

Pensábamos que lo habíamos escuchado todo de los Beatles, que su discografía estaba perfectamente cerrada, pero a veces ocurren sorpresas y milagros. Un conjunto de grabaciones totalmente inéditas del cuarteto de Liverpool busca comprador con, al menos, medio millón de dólares. Son seis cintas, hoy propiedad de un coleccionista privado y que fueron adquiridas a Derek Taylor, el conocido responsable de prensa del grupo más famoso de todos los tiempos.

Este indiscutible tesoro musical se pone ahora en manos del mejor postor de la mano de GottaHaveRockandRoll.com, una casa de subastas que deja las cintas en un precio de salida de 300.000 dólares. Será dentro de dos días cuando sabremos si finalmente se ha logrado alguien interesado en pujar.

¿Qué es lo que guardaba Taylor? Entre el material destaca parte de las sesiones con los ensayos que culminaron en el disco «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», llevadas a cabo en Kenwood, en la finca de John Lennon, entre finales de 1966 y principios de 1967. Tiene una duración de 56 minutos y, de acuerdo con la descripción facilitada por la casa de subastas, entre sus pistas podríamos escuchar una primera versión de «Dear Prudence», una canción de John Lennon, aunque acreditada como Lennon/McCartney, que formó parte en 1968 del álbum «The Beatles», también llamado popularmente «The White Album».

También hay un tema interpretado por Lennon tocando el banjo de la que no hay muchos detalles, salvo que es «una canción loca». Igualmente se conservan algunos de los efectos de sonido originales que los Beatles incluyeron en «Sgt. Pepper’s» para el tema «Good Morning Good Morning», además de poder escuchar de fondo a George Harrison tocando la cítara.

De este último «beatle» hay otra cinta en la que canta acompañado de Bonzo Dog Doo-Dah Band y Jimmy Page. Algunos de los temas estaban destinados a formar parte de alguna de las películas de su productora Handmade, la misma que, por ejemplo, se hizo cargo de «La vida de Brian» de los Monty Python. Entre los temas de Harrison encontramos «Sooty Goes to Hawaii» de la que existen hasta tres versiones. Hay también un canto Hare Krishna coreado por todo el grupo. Pero probablemente la pieza estrella en esta cinta sea una versión del célebre tema «While my Guitar Gently weeps» con Jimmy Page acompañando a la guitarra, además de otra adaptación de este tema pero con Alvin Lee.

Siguiendo con Harrison existe en esta colección otra grabación completamente inédita, con la participación de la Bonzo Dog Doo-Dah Band, y con canciones como «Isle of Money (I Love Money)», «Urban Spaceman», «Danda», «Misery Farm» o «I Like Cesar», entre muchos otros.

De John Lennon, junto con Yoko Ono, se encuentra un álbum totalmente inédito que quedó grabado y archivado, pero que nunca llegó a salir al mercado. Lleva por título «One From The Nursery» y tiene una duración de unos 47 minutos, siempre según los datos facilitados por la casa de subastas. Gracias a ellos sabemos que la cinta contiene temas titulados «John, I Love You» o «I Wish You Were my Father», todavía hoy inéditos. En la misma cinta hay varias intervenciones de Lennon discutiendo, además de tocando la guitarra acústica.

En otra de estas grabaciones tenemos una larga entrevista de unos tres cuartos de hora entre Lennon y Ono donde ella habla de asuntos muy personales, entre ellos los motivos por los que ha decidido estar al lado del mítico músico. Es de 1969, el mismo año en el que la pareja decidió casarse.

Más larga y probablemente controvertida es otra cinta con las sesiones de terapia de Yoko Ono con el doctor Artur Janov donde expone cómo es su relación con Lennon, además de abordar otros temas, como la amistad entre su pareja y George Harrison.

Desde Gottahaverockandroll advierten que lo que vende son las cintas, pero no los derechos de autor de las mismas, por lo que el nuevo y solvente propietario debería limitarse a poder escuchar ese material en la privacidad de su casa. Para los que quieran pujar, la casa de subastas ha organizado audiciones privadas de estas cintas de los Beatles.