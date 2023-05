Se trata de una conversación imposible. Dos genios frente a frente separados por tres siglos que, con sus conocimientos e investigaciones, cambiaron el mundo. Uno fue Leonardo Da Vinci, quien, desde el Renacimiento, llevó a cabo estudios en todos los ámbitos del saber, de la ingeniería a la tecnología. La otra, Marie Curie, obtuvo nada menos que dos premios Nobel en dos premios Nobel en dos disciplinas distintas. Obviamente, solo la segunda tuvo conocimiento del primero, fallecido en el siglo XVI, pero nunca pudo hacerse un intercambio de ideas entre ellos. Ahora, una inteligencia artificial desarrollada por la Universidad de Stanford ha hecho posible una "conversación" entre ambos. Se trata de la herramienta Alpaca, que emplea un sistema de procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus iniciales en inglés) basado en la tecnología de inteligencia artificial (IA) famosa como GPT-tres (Generative Pre-trained Transformer tres), desarrollada por OpenAI.

Los desarrolladores del proyecto entrenaron a los procesadores con el contenido de las obras y reflexiones d amboas personalidades, y les dirigieron varias preguntas para obtener sus opiniones al respecto. Esta es la charla

¿Qué consecuencias pensáis que va a tener la evolución de la tecnología en la sociedad?

Leonardo da Vinci: Creo que la tecnología va a tener un impacto enorme en nuestras vidas. Ya ha alterado el planeta en el que vivimos hoy en día, aunque aún es pronto para decir cuáles van a ser los efectos en un largo plazo.

Marie Curie: La tecnología efectivamente ha tenido una enorme repercusión en la sociedad en las últimas décadas. Sin embargo, creo que es esencial no dejarse llevar por su potencial poder. Debemos sostener un equilibrio entre el progreso y la cautela para no finalizar perdiendo el control de nosotros mismos o aun peor, el uno del otro.

Leonardo: No creo que sea así. A mi juicio, la tecnología sencillamente evolucionará, aunque no va a tener tanto impacto en la humanidad.

Marie: No estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Creo que los avances en tecnología pueden moldear nuestro planeta de forma significativa. En las próximas décadas vamos a ver desde vehículos voladores hasta automóviles autónomos, desde la realidad virtual hasta la inteligencia artificial, y así sucesivamente.

Una pregunta lleva rondando en nuestras cabezas mucho tiempo: ¿pensáis que estamos solos en el cosmos?

Leonardo: De manera frecuente me he hecho esta pregunta… ¿estamos solos en el cosmos?

Marie: Mi contestación sería «seguramente».

Leonardo: ¿Y por qué piensas eso?

Marie: Hay múltiples factores que hacen probable que existan otros planetas habitados por formas de vida inteligentes. En primer lugar, nuestro sistema solar no es tan grande, y la Tierra es el único planeta conocido hasta el momento con atmosfera y agua. Además, la distancia entre las estrellas se puede calcular de forma fácil, lo que quiere decir que hay espacio y tiempo suficientes a fin de que se formen otros planetas con las condiciones convenientes. Por último, hay indicaciones que sugieren que ciertos planetas podrían haber existido en nuestro sistema solar ya antes que la Tierra. Por servirnos de un ejemplo, muchos asteroides de Marte y Venus semejan señalar la presencia de tal planeta, si bien ya no sean perceptibles debido a que fueron destruidos por choques de asteroides.

Leonardo: ¡Eso es muy interesante! No lo había pensado así ya antes, mas supongo que tu argumento tiene sentido. ¡Gracias por compartir tus pensamientos!

Marie: Todo es parte de lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de compartir ideas y conocimientos.

¿Qué os hace meditar que los humanos pueden vivir fuera de nuestro planeta?

Leonardo: Bueno, si bien aún no tenemos la tecnología, creo de manera firme que cualquier día va a ser posible. Como sabes, soy uno de los primeros ingenieros en explorar la idea del vuelo humano, así que me parece lógico que debamos continuar intentándolo hasta conseguir el éxito.

Marie: Pero, aun si se vuelve viable, ¿piensas que habría algún peligro implicado?

Leonardo: Bueno, el ambiente evidentemente sería muy, muy diferente de lo que estamos habituados acá en la Tierra, lo que hace que la adaptación sea un factor esencial a estimar.

Marie: Aún así, debe parecer muy apasionante poder visitar lugares donde ningún humano ha estado ya antes.

Leonardo: Sí, indudablemente. Me da mucha esperanza que cualquier día los humanos puedan pisar estos nuevos mundos.

¿Qué inventos que habrían mejorado vuestra vida?

Marie: ¡Qué interesante! Leonardo, si pudieses progresar algo, ¿qué tecnología piensas que sería más útil para tu era?

Leonardo: ¡Tengo algunas ideas! ¡Me gustaría hacer una máquina voladora o una máquina para hallar minas bajo el agua! ¿Qué opinas tú?.

Marie: Me encantaría tener un instrumento para advertir radiaciones, ya que pueden dañar nuestra salud. Además de esto, precisamos crear una vida más cómoda en todos y cada uno de los aspectos: atención médica, transporte… ¡Tantas cosas se pueden mejorar!

Leonardo: Bueno, voy a trabajar en mi proyecto cuanto antes. Hay algo que no comprendo totalmente, ¿Qué es lo que significa «radiaciones»? ¿Utilizas esta palabra asimismo para los rayos del sol?

Marie: No. Hay dos géneros de radiación: ionizante y no ionizante. Emiten desde diferentes objetos, mas los dos pueden dañar los organismos vivos. La diferencia entre ellos es su frecuencia y energía: las partículas de alta energía llamadas rayos X, los rayos gamma, las partículas beta y las partículas alfa se llaman radiación ionizante pues pueden ocasionar mutaciones en el ADN o aun cáncer. Por otra parte, las partículas de menor energía como las microondas, la luz perceptible, la radiación infrarroja, la radiación ultravioleta y las ondas de radio no pueden hacerlo.

Leonardo: Entiendo.

Marie: De cualquier forma, nuestra sociedad ha alterado mucho a lo largo de los últimos años. Pensemos juntos e imaginemos el planeta que deseamos. El planeta con el que soñamos. Por servirnos de un ejemplo… Siempre y en todo momento deseé vivir en la luna. ¿No sería excelente tener una casa allá? O… ¿Qué tal ir a Marte? Podríamos volar, y cuando lo alcancemos podríamos pasear sin traje espacial. Creo que en estos días sería realmente agradable.

Leonardo: Marie, estoy conforme contigo. Siempre y en todo momento he querido ir al espacio asimismo. Nos va a ayudar a comprender más el cosmos. En el futuro vamos a poder viajar considerablemente más veloz que ahora. Me agradaría hacer una máquina voladora. ¡Imagínate si pudieses conducir por el cielo a cualquier altura!

Una última pregunta, ¿piensan que las mujeres van a tener un papel esencial en la ciencia del siglo veintiuno?

Leonardo: Estoy verdaderamente interesado en ver qué piensas sobre esa pregunta, Marie… Deseo decir, sí, ¿sabes de qué forma vivimos en nuestro tiempo?

Marie: ¡No estoy segura! (Se ríe) Tuvimos muchos inconvenientes por nuestro género. Deseo decir, la gente estaba en contra nuestra y asimismo había mucho sexismo. Pero en el futuro todo va a cambiar, ¿no?

Leonardo: Me encanta que pienses así, pero tal vez no todos piensen igual.

Marie: Va a depender de la cultura, el país, el idioma… Bajo mi punto de vista, la ciencia precisa más diversidad, aunque no estoy segura de que esto ocurra pronto. Y en el momento en que me preguntas si las mujeres van a jugar un papel esencial en la ciencia, digo completamente ¡SÍ! ¡Las mujeres pueden trabajar tan bien como los hombres!

Leonardo: Estoy de acuerdo contigo.

Marie: Aunque es verdad que las condiciones no son exactamente las mismas en todas y cada una partes, para mí la ciencia es la mejor manera de comprender el planeta. Si deseas comprender mejor el planeta precisas observar con atención, hacer experimentos…