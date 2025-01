Crítica de "Adiós Madrid": mi padre, ese desconocido ★★★✩✩

Debe ser muy duro, durísimo, que durante 35 años no sepas nada de un padre que os abandonó cuando tenías apenas 10 y que decidió dejar Buenos Aires para vivir en Madrid su homosexualidad de manera libre. Y que, de pronto, sepas que tiene un cáncer terminal, que está en coma y que debe ir hasta la capital española para elegir si muere, lo que él deseaba, o no. Solo un día dura la estancia en Madrid, durante la cual conoce a la pareja del progenitor ausente, un tipo adorable, y a los amigos (algunos, no tanto) del enfermo, quien se dedicó en cuerpo y alma a una de sus grandes pasiones, el teatro.

Y entre tragos largos, drogas, una fiesta que parece no acabar nunca y la dudosa aparición de una anciana medio loca que identifica a Ramiro, el protagonista, con el Diablo (un poco forzada la referencia a la «Divina comedia» de Dante en esta bajada a los infiernos) transcurre una larga noche en la que va conociendo más a ese hombre entre brumas.

Un intenso viaje emocional sobre las consecuencias del abandono, la incomunicación, el arrepentimiento y el perdón, aunque, en ocasiones, la insistencia de los conocidos del padre pueden resultar cargantes, en medio de una ciudad que parece no querer dormir nunca. Como Ramiro, confuso, colocado, que ve al «fantasma» en todos los rincones que pasea, en cada bar, siempre con una copa en la mano. Parece que quisiera brindar cuando, al fin, Ramiro lo comprenda.