Crítica de "Aquellos maravillosos días": Catherine Deneuve, con un par de huevos y más ★★★

Directora y guion: Marco La Via, Hanna Ladoul. Intérpretes: Catherine Deneuve, Andrea Riseborough, Morgan Saylor, Naima Hebrail. Música: Juan Cortés. Francia, 2021. Duración: 94 minutos. Drama.

La historia nos suena pronto, pero no deja de resultar encantadora gracias, en esencia, a las tres protagonistas del filme: la de Charlie (Morgan Saylor), una ambiciosa universitaria de 20 años que debe volver a casa, situada en un remoto punto de la Virginia rural, para atender a su madre (Andrea Riseborough), gravemente enferma; una mujer fuerte, independiente, acostumbrada a la soledad, pero que, con todo, arrastra una nostalgia y un dolor por la hija ausente que solo ha conseguido domeñar un tanto entre gallinas con nombres propios. Pronto, el espectador percibe que ambas tienen ideas muy diferentes sobre la vida: Charlie estudia finanzas, mientras que la ecologista Laura es feliz adocenando huevos mientras una pareja de jóvenes vecinos la visitan de vez en cuando y un día le anuncian que esperan un bebé. Y, cuando el mal de Laura va dando la cara y Charlie empieza a comprenderla, llega hasta la granja Solange (Catherine Deneuve), madre de Laura y abuela de Charlie, quien decidió hace muchos años volar por cuenta propia y olvidar que un día tuvo una familia. Francesa, feminista, fumadora empedernida de marihuana «medicinal» y desenvueltamente excéntrica, Solage se marchó de América cuando Laura era una niña, por ello esta la rechaza aunque no pueda remediar que Charlie sienta una inmediata fascinación por la dama. Una gripe aviar detona la acción en esta serena película generacional salpicada de comedia, sobre los lazos afectivos, las malas, o buenas, decisiones, los reencuentros, el perdón, la libertad, y que también le pega un buen repaso al capitalismo salvaje. Miren, únicamente por ver a Deneuve, una estrella de vuelta de todo y, quizá, de casi nada porque aún le brillan los ojos como ascuas, trajinar en vaqueros por el huerto o intentando darle de comer a las aves con un pitillo en la boca y pensando en la próxima copa de vino («galo, los de California no valen nada»), ya merece la pena. Aunque nos suene la cosa y presintamos el final.

Lo mejor: su trío protagonista, en especial, una Deneuve amante de la vida y la marihuana

Lo peor: es una película previsible; parece que ya vimos una parecida anteriormente