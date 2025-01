Crítica de "Flow, un mundo que salvar": un gatito tras el Oscar ★★★★

No es en absoluto extraño que la preciosa, sensible y conmovedora película realizada por el letón Gints Zilbalodis haya obtenido ya un chorreón de premios (incluido el Globo de Oro en su categoría), haya sido aplaudida en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cannes y vaya ahora camino del Oscar por mucho que el tema cabree en los estudios Disney y otras superproductoras de animación. Y es que hacía ya cierto tiempo que una cinta (e independiente, además) de dicho género, sin un solo diálogo, sin un solo hombre ni mujer o niño a la vista, lograba emocionar de esta manera al espectador.

La historia arranca cuando un gato ve cómo el mundo, la Naturaleza, acaba enterrado por tremendas corrientes de agua y tras varias penurias durante las que los amantes de los animales y, especialmente, los felinos, las pasarán canutas porque casi le cuestan la vida (escenas estas muy potentes que ya presagian la calidad desde el punto de vista técnico del filme), encuentra un barco en el que terminan animales de distintas especies, y, aunque en un principio les cueste compartir ese pequeño espacio juntos, al final, el instinto de supervivencia, primero, y el nacimiento de una incipiente amistad entre todos, después, se impone entre ellos.

Visualmente impactante (esas ciudades y edificios medio enterrados bajo el mar, las majestuosas escenas de las aves en el cielo...) y por momentos incluso mágica (las apariciones, una de ellas casi milagrosa para el protagonista, de un enorme pez prehistórico), se trata de una obra que, sin caer en instantes excesiva e innecesariamente conmovedores, porque ya las actuaciones de estos personajes infieren al largometraje su justo punto de ternura, así como la interacción entre ellos, cuando reflejan comportamientos humanos. Una maravillosa y delicada corriente de gran cine.