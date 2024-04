Crítica de "María Montessori": el método más humano ★★★ 1/2

Dirección y guión: Lea Todorov. Intérpretes: Jasmine Trinca, Leila Bekhti. Francia, 2023. Duración: 100 minutos. Drama.

En realidad, el título de la sobria, bien trabada y ambiciosa película con que debuta Léa Todorov es el elocuente «La nouvelle femme» («La nueva mujer»), aunque, esta vez, quizá entendamos mejor que en otras ocasiones este «Maria Montessori» para España que, inmediatamente, nos direcciona al entonces revolucionario método educativo de igual nombre que esa doctora concibió allá por el París de 1900. Cuando Lili d’Alency, artista y cortesana, debe acoger de nuevo a Tina, la niña que tuvo hace nueve años y que abandonó desde que supo que sufría una discapacidad mental. Desesperada para que Tina no interfiera en su «carrera», decide marcharse con ella a Roma para ingresarla en un centro. Que no se trata de ningún orfanato, sino del que, junto a su pareja, dirige desde las sombras María, quien trabaja en cuerpo y alma para los conocidos como «menores deficientes» a partir de una teoría basada en la fisicidad y el amor. Y, sin embargo, más allá de la trayectoria profesional de esta notable docente y de las maternidades mal digeridas o ausentes, nos encontramos con dos féminas cuyas vidas, en apariencia muy distintas, tanto se asimilan, un par de personas que, en aquella sociedad delirantemente machista, deciden plantarle cara al patriarcado y triunfar en sus respectivos mundos. No sin pagar un tributo: Montessori debió renunciar durante mucho tiempo a su hijo. Y todo, por ser mujer. Una mujer nueva.

Lo mejor: descubrir cómo esta mujer supo acercarse a unos niños que casi todos entonces ignoraban

Lo peor: quizá la dirección peque a veces de cierta «rigidez» y academicismo