Doce mujeres acusan al escritor y guionista Neil Gaiman por agresión sexual

Como si estuvieran amparadas por una enorme y densa alfombra persa infinita con género masculino, las madejas de suciedad compuestas por agresiones sexuales , abusos o comportamientos extralimitados en el mundo de la culturaEl año pasado el escritor y guionista Neil Gaiman , autor del cómic "The Sandman" y nuevo individuo que pasa a engrosar una lista interminable de nombres, ya fue señalado por varias mujeres en el podcast "The Tortoise" y ahora, se suman otras acusaciones más recientes que denuncian públicamente al autor por agresión sexual en un artículo publicado en la revista New York Magazine.