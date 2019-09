"Don Carlo", el mayor reto de María Agresta en el Real

El mundo de la ópera es para muchos un gran desconocido. Y no debería serlo. Aunque a veces es difícil entender sus historias, merece la pena intentarlo. Para Agresta, entender una «es como escribir o leer», es decir, algo que se aprende y se educa a lo largo de la vida. «Hay que explicarla y tratarla del mismo modo que una materia de escuela, el público debe venir al teatro con los deberes hechos», añade. Además, la soprano confirma que conoce a personas que «no amaban la ópera, pero que poco a poco han ido entrando en este mundo mágico y jamás han querido salir». Para comprender estas partituras, por tanto, hay que conocer, pero ya no solo el espectáculo en sí, sino también «todo lo que viene de antes», apunta, «la preparación, el trabajo de las pruebas, la construcción y todo lo que se realiza para obtener el resultado final son los ingredientes necesarios para que la ópera funcione y la gente se apasione tantísimo».

A grandes rasgos, «Don Carlo» narra una historia de amor imposible. El protagonista, que le da nombre a la ópera, y Elisabetta de Valois están profundamente enamorados, pero el deber político obliga que ella deba casarse con Felipe II, padre de Don Carlo. Para Elisabetta no hay elección, sino capacidad de adaptación. Y es a raíz de este hecho desde el que se define su personaje: «Una mujer que decide hacer lo que sea por su pueblo y que sacrifica su amor y su pasión por el bien de éste», explica, y añade que, para ella, Elisabetta «es una gran reina y muy responsable». Es necesario tener en cuenta que la historia de Schiller en la que se basó el compositor para crear sus partituras no responden a la realidad. Habla de la historia española de una manera ficticia y el único puente que la conecta con la realidad es lo que los oídos no pueden percibir, pero sí los ojos: la vestimenta y la puesta en escena. Según explicó Axel Weideauer –realizador de la dirección de escena de la ópera– en la presentación ante la Prensa de «Don Carlo», tanto la decoración como los vestidos son un vehículo que apelan a la realidad. Al igual que Schiller utilizó en su obra a personajes históricos para alejarla de la ficción, en «Don Carlo» se encarga de esto la dirección de escena, y de una manera, por cierto, claustrofóbica.

El miércoles el escenario madrileño abrirá sus puertas –hasta el 6 de octubre– a una ópera que, según la define Nicola Luisotti, director musical, es «un milagro», ya que lo que ofrecen estas partituras es de «una belleza que supera a la mente» y, por ello, «tiendes a pensar que no puede ser humano». Por su parte, Maria Agresta, soprano italiana que debuta en esta obra e interpreta a Elisabetta de Valois –papel que comparte con Ainhoa Arteta y Roberta Mantegna, ya que la obra cuenta con triple reparto– afirma que «Don Carlo» es «seguramente la ópera que nos hace entender dónde quería llegar Verdi con sus composiciones». «Es delicada, pero al mismo tiempo llena de pasión, de fuerza», explica Agresta, añadiendo que además tiene «un componente político muy interesante». «Don Carlo» es, en palabras de Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real, «un caos de versiones» que Verdi realizó «de manera entusiasta». En sus inicios, la ópera contaba con cinco actos y un ballet. Sin embargo, el compositor italiano la cortó preocupado por tener una extensión demasiado larga, cambio del que nació la versión de París –con cuatro actos y sin el ballet–, que se estrenó en la Ópera de la capital francesa en 1867. Pero Verdi no estaba satisfecho y volvió a modificar la obra. En una de estas exigencias nació la versión de Módena, que ahora se interpreta en el Teatro Real y que cuenta con cinco actos y que suprime el ballet.

España abunda en el elenco

La versión de Módena de «Don Carlo» que estará en el Teatro Real hasta el 6 de octubre cuenta con triple reparto. Con excepción en el papel de Don Carlo, ya que cuenta con cuatro intérpretes: Marcelo Puente (arriba, en la imagen, junto a Maria Agresta) y Sergio Escobar sustituyen a Francesco Meli, que no actúa por cuestiones de salud, y comparten papel con Alfred Kim y Andrea Carè. Además de Agresta, el de Elisabetta de Valois lo alternará con Ainhoa Arteta y Roberta Mantegna. El elenco también incluye a Silvia Tro Santafé, como la princesa de Éboli, y Juan Jesús Rodríguez, como el marqués de Posa.

«Plácido Domingo siempre ha sido una persona gentil y disponible»

La ópera de «Don Carlo» trata, casi durante toda su duración, sobre la idea de la libertad. La de pensamiento y la de expresión, a veces reprimida por deber y otras sufrida por amor. Maria Agresta afirma que «la libertad de un individuo empieza donde termina la de otro» y esto no lo relaciona solo a la ópera, sino también con la situación que ahora atraviesa Plácido Domingo. Ante las acusaciones por acoso sexual que se ha recibido el tenor desde el pasado agosto, la soprano defiende que «si algo ha sucedido será la justicia la que decida lo que debe hacer». «Con el maestro Domingo he trabajado en muchas ocasiones», recuerda Agresta, «y nunca he visto ni vivido actitudes de este tipo, siempre ha sido una persona muy gentil y disponible». Pero, ante todo, pide respeto: hacia las mujeres que han denunciado, porque «si se han sentido indignadas o “violadas”, solo puedo ser solidarias con ellas», así como hacia Domingo, ya que «no quiero pensar que se desacredite a una persona como él» si no hay motivos. La soprano defiende que «no debemos fomentar las discusiones o decir cosas solo porque las hemos escuchado, sino que es necesario buscar y apoyar la verdad».