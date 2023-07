D’Orange y Aix-en-Provence: de Anna Netrebko a Jonas Kaufmann

Ópera y conciertos sinfónicos salen de los teatros y se reencuentran con el público en los escenarios del Théâtre Antique d’Orange y el Théâtre de l’Archevêché de Aix-en-Provence en los tradicionales festivales líricos del sur de Francia. Los días 2 y 4 de julio comenzaban, respectivamente, el Festival d’Orange, con el debut de Khatia Buniatishvili, y la 75º edición del Festival d’Aix-en-Provence, con «La ópera de los tres centavos» de Bertolt Brecht.

[[H2:Festival d’Orange]]

Nacido en 1869, ha sabido conservar toda su originalidad: por el nombre que lleva, del griego «choreos», que le vincula así a la tradición grecolatina; por el lugar en el que tienen lugar cada verano: un teatro antiguo perfectamente conservado, con capacidad para 8.300 personas y que tiene el privilegio de haber conservado su «Muro», garantizando una acústica excepcional; por la vocación lírica y musical que se han dado y que les permite estar al frente de los grandes festivales franceses y tener una reputación internacional innegable. Entre sus grandes éxitos sobresale una impresionante «Norma» con Montserrat Caballé de 1974 y una destacable «Forza del destino», también con ella.

Tras el recital de la pianista franco-georgiana, quien actuará como solista en el «Concierto para piano n.23 K 488» de Mozart junto a la Orquesta Nacional de Lyon dirigida por Kirill Karabits, el festival subirá a escena Carmen de Bizet. Habrá una representación el día 8 de julio y estará protagonizada por Marie-Nicole Lemieux en el rol homónimo, Alexandra Marcellier como Micaela, Jean-François Borras como Don José e Ildebrando D’Arcangelo como Escamillo.

El día 11 de julio regresa a la programación Evgeny Kissin, tras 20 años de ausencia, con un programa que reúne obras de Bach, Mozart, Debussy y Rachmaninov.

Como broche final, Chorégies d’Orange ha reservado la última noche al debut de Anna Netrebko. La soprano rusa estará arropada por el tenor Yusif Eyvazov, el barítono Elchin Azizov y la Filarmónica de Niza, dirigida por el maestro Michelangelo Mazza. Interpretarán un monográfico de Verdi, con una selección de arias, dúos y tríos de su catálogo operístico.

[[H2:Festival d’Aix-en-Provence]]

Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia quiso recuperar su trono en el universo de la cultura. Así en 1946 creó el Festival de Cannes y un año después el de Avignon, que a día de hoy siguen siendo referentes mundiales en lo que al cine y el teatro se refieren. Faltaba un festival que centrará su atención en la lírica, y así, en 1948, nació el Festival de Aix de la mano de Gabriel Dussurget (1904-1996), gran amante de la música que, como suele pasar con casi todas las ideas geniales, tuvo que contar con apoyo económico, que en este caso provino de la condesa Lily Pastré, dama de la alta burguesía de Marsella.

Entre sus directores ha figurado Stéphane Lissner, llegado del Chatelet y al tiempo que preparaba el Teatro Real. Es recordado por su «Don Giovanni» con Claudio Abbado y Peter Brook, así como por haber dado su primera gran oportunidad a Daniel Harding. La mayoría de los grandes cantantes han intervenido en el festival, pero son muy recordadas las participaciones de Teresa Berganza y Montserrat Caballé. La primera debutó allí en 1957 con «Cosi fan tutte», para después abordar «Bodas de Fígaro», «Barbero de Sevilla», «Alcina», etc. La segunda «Roberto Devereaux», «Semiramide», etc.

El festival provenzal celebra su 75º edición entre el 4 y 24 de julio, en los que reunirá a directores y cantantes estrechamente vinculados a la programación, como Sir Simon Rattle, Susanna Mälkki y Daniele Rustioni, Christian Gerhaher, Ludovic Tézier y Marianne Crebassa; y recibirá por primera vez a Jonas Kaufmann, Asmik Grigorian, John Osborn, Anita Rachveilisvili, Lisette Oropesa, Maria Agresta y Pretty Yende.

Además del título de Brecht arriba mencionado, el cartel operístico comprende 7 títulos más: el estreno mundial de «Picture a day like this», de George Benjamin, con Crebassa, Fatma Said y Sir George Benjamin en el podio; «Così fan tutte» de Mozart, en un nuevo montaje de Dmitri Cherniakov, con Georg Nigl, Agneta Eichenholtz y Claudia Mahnke; «Wozzeck», de Alban Berg, en una nueva producción de Simon McBurney, que interpretarán Christian Gerhaher, Malin Byström y Brindley Sherratt; el estreno de «The faggots and their friends between revolutions», de Philip Venables y Ted Huffman; «Le Prophète, Mayerbeer», en versión concierto, con John Osborn y Anita Rachvelishvili; «Otello» de Verdi, también en versión concierto, con un elenco compuesto por Jonas Kaufmann, Maria Agresta, Ludovic Tézier, y «Lucie de Lammermoor» de Donizetti, en versión concierto, con Lisette Oropesa, Pene Pati y Florian Sempey.

La London Symphony Orchestra ofrecerá dos conciertos dirigidos por Simon Rattle y Susanna Mälkki. Además, esta orquesta estrenará la obra escrita por Betsy Jolas como fruto del encargo del Festival para la conmemoración del 75º aniversario.