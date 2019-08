El autor de Juego de Tronos se siente “liberado” por el final de la serie

El final de “Juego de tronos” disgustó a la mayoría de los fans. Pero al autor de las novelas en las que se basaba la serie, George R. R. Martin, le encantó. No porque lo considerase bueno, ni adecuado a su idea, sino simplemente porque era precisamente eso, el final.

En una entrevista a la publicación británica “The Guardian”, el escritor afirma que “el final de la serie ha sido liberador para mí” y que “el estrés es mucho menor”. Aunque la ficción televisiva haya acabado, aún falta por publicar el sexto libro (“Vientos de invierno”) y el séptimo (“Sueños de Primavera”).

En cuanto al sexto, en principio debía estar para 2019, pero se ha retrasado y, según el propio autor, estará listo, como tarde, para 2020. La serie ha influido en que la espera se alargue, pues ha alterado la escritura de Martin. “No creo que la serie fuera muy buena para mí, porque lo que debería haberme hecho ir más deprisa en realidad me ralentizó. Cada día me sentaba a escribir e incluso cuando tenía un buen día, y un buen día para mi son entre tres y cuatro páginas, me sentía fatal porque pensaba: “Dios, tengo que acabar el libro. Solo he escrito cuatro páginas cuando debería haber escrito cuarenta””.

Ahora, comenta, ha recuperado el ritmo habitual, una buena noticia para los fans de los libros, impacientes por conocer cuál es el verdadero final de “Juego de Tronos”, el que se escribirá sobre el papel.