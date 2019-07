"El rey león": Disney vuelve a coronar a Simba

«El rey león» dirigida por Jon Favreau («Iron man», «El libro de la selva»), nos transporta a la savana africana donde un futuro rey acaba de nacer. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, que se toma muy en serio su papel. Pero no todo el mundo celebra del mismo modo la llegada de Simba. Scar, el hermano de Mufasa y cuyo interés era ser el próximo heredero de la corona, tiene otros planes. Se genera una batalla cargada de traición que provoca que Simba tenga que exiliarse. Para Jon Favreau «Disney ha tenido un tremendo éxito con la película original de animación y con la versión musical. Sabía que tenía que tener un cuidado extemo a la hora de hacer esta versión en 3D. Mi mayor preocupación era ser respetuoso con el material a la vez que incorporaba nueva tecnología», explica Favreau. «Estamos en este caso tratando con un público que en su mayoría ha crecido con la película original y/o con el musical. Tienen una gran conexión emocional y abarca a varias generaciones. El público tiene muchos recuerdos relacionados con este filme y por eso tenía que tener un especial ciudado».

Favreau, a pesar de sus lógicas preocupaciones, ya tuvo con anterioridad una buena experiencia con «El libro de la selva», usando la misma tecnología con la que repite en «El rey león». El primero se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales. Favreau vio tras esta experiencia un mundo nuevo de posibilidades. Antes de embarcarse en “El Rey León”», realizó un viaje a África y durante un safari vio a un jabalí verrugoso. Una de las personas que estaba con él dijo: ¡Hakuna Matata! Para seguidamente ver a unos leones subidos a una especie de colina. No cabía duda que estaba destinado a dirigir esta versión.

Entre Glover y Beyoncé

Visualmente el filme es intachable pero, ¿realmente hacía fatal hacerla de nuevo?. Tras el masivo éxito de taquilla de «El libro de la selva», Favreau ha recibido un presupuesto goloso y la oportunidad de trabajar con actores como Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, John Oliver, Seth Rogen o Beyoncé. La diferencia fundamental con las cintas originales es que la primera es mucho más antigua y ha dado tiempo para que haya más de una generación que se la perdiera, de ahí que fuera tan bien recibida cuando Favreau le dio este nuevo lavado de cara virtual. Han pasado ya 25 años desde el estreno de «El rey león» y ahora vuelve con la tecnología como base, pero no ha sido la única ni la última: también se han anunciado las versiones virtuales de «La sirenita» y «Mulán». Los expertos esperan que en su primer fin de semana de vida el de Simba recaude unos 200 millones de dólares.

Favreau se decidió por Glover y Beyoncé para dar vida a Simba y Nala. «Me siento muy cercano a la trayectoria de Simba. Tiene una historia muy humana y honesta. Nos explica cómo la permanencia no es lo importante, sino estar presente, ser responsable y ayudarse y amarse unos a otros», explica Glover. Los actores Rogen y Billy Eichner dan vida a Pumba y Timón respectivamente. Para Rogen ha sido «una delicia prestarle la voz a este querido personaje». Eichner, comediante conocido por prestar su voz a personajes en los Simpsons, decidió no ver la original de nuevo para no dejarse influir. «Quería poner mi propio toque a Timón, y ver la cinta me habría influido». El filme ha tardado en completarse más de tres años, y es que para Favreau era importante empaparse bien para que todo saliera a la perfección.

Un puñado de realismo y «live action» para una historia que habla por sí sola

Favreau en ningún momento se ha jactado de reinventar la historia. Para él lo más importante ha sido aplicar la tecnología que tenemos disponible para visualmente asombrar al público. Ser capaz de mezclar «live action» y fotorealidad generada por ordenador. Todos los decorados se han creado en realidad virtual y con la última tecnología, dándoles la libertad de moverse en un set como si estuvieran en la sabana. Al igual que el musical hizo su propia puesta en escena, el director ha intentando añadir una dimensión de realismo y comtemporaridad. «La historia es perfecta tal y como es, pero es increíble cuánto puedes cambiar las cosas de forma invisible», explica el director.