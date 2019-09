«El vendedor de sueños»: Y de alguna pesadilla

Director: Jayme Monjardim. Guión: L. G. Bayao y L. G. Tubaldini Jr (Libro: Augusto Cury). Intérprete: César Troncoso, Dan Stulbach y Thiago Mendoça. Brasil, 2016. Duración: 98 min. Drama

«Los suicidas no se quieren matar, quieren matar su dolor». Probablemente, el protagonista de la película, una especie de filosófico y barbudo profeta, tenga razón cuando habla con un prestigioso psicólogo que pasa horas muy bajas tras evitar que se tire de una planta 21 y termina de convencerlo sobre que tiene motivos para seguir viviendo aunque la realidad no pinte bien. El hombre decide convertirse en discípulo del vagabundo, no pisar más su casa y seguir las andanzas del pintoresco personaje (quien esconde igualmente un pasado terrible) y que lo mismo ataca al capitalismo salvaje que suelta alguna frase lapidaria que a muchos espectadores les puede recordar las de un librito de autoayuda. «El vendedor de sueños», que así lo conocen sus millones de seguidores por internet, lucha en un país con tantas diferencia sociales como Brasil mientras los grandes magnates ven en él una amenaza. En eso tiene razón Jayme Monjardim y los best sellers en que se apoya: quien saque los pies del plato en este mundo tan uniformado, materialista y falso corre el riesgo de perderlos.

Lo mejor

Que refleja cómo la sociedad nos obliga a ser todos iguales y lo necesario de volver a una vida más esencial

Lo peor

El profeta-vagabundo que la protagoniza a veces le puede resultar un tanto cargante al espectador