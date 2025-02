¿Por qué películas es conocido Gene Hackman?

Ha sido el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, quien confirmó al 'Santa Fe New Mexican' la noticia de la muerte del actor de Hollywood junto a la de su esposa y su perro. Pero a la espera de confirmar las causas del fallecimiento de Gene Hackman conviene repasar la carrera de un hombre que ganó el Oscar a mejor actor con 'The French Connection', dirigida por William Friedkin en 1971 y basada en la novela homónima de Robin Moore.

Su nombre real fue Eugene Allen Hackman y nació en San Bernardino, California, un 30 de enero de 1930. Además de su papel frente a la cámara, el bueno de Gene también destacó por su prosa.

Además del reconocimiento por la cinta de Friedkin, el intérprete sumó otra estatuilla a su palmarés por 'Sin perdón' (1992), de Clint Eastwood. Cuatro Globos de Oro y dos BAFTA son otros hitos en su trayectoria.

Pero la carrera de Hackman en el cine comenzó en los años 1960, aunque no sería hasta la década siguiente en la que llegaría su consagración con, entre otros, ese trabajo que le valió le Oscar. Arthur Penn, Francis Ford Coppola, Alan Parker, Woody Allen, Mike Nichols... son otros de los directores que le quisieron tener a su cargo.

Fue Warren Beatty quien lo recomendó, en 1967, para el papel del hermano de Clyde Barrow en 'Bonnie y Clyde' (Penn). Su interpretación de Buck Barrow le sirvió para acumular las primeras buenas críticas, incluida su primera candidatura al Oscar como mejor actor de reparto.

Se afianzaba así en la industria y ya no paró. A aquel trabajo le dio continuidad una serie considerada de culto por muchos, 'Los invasores'. Y en 1969, trabajó con Robert Redford en 'El descenso de la muerte'. 'Nunca canté para mi padre' le hizo, en 1970, volver a estar nominado como actor de reparto, pero tampoco pudo ser. Ese honor llegaría solo dos años después, aunque ya convertido en principal.

En 'La aventura del Poseidón' (1972), de Ronald Neame, Hackman siguió pisando con fuerza, en esta ocasión, convertido en el excéntrico reverendo Scott. Ese mismo año trabajaría junto a Al Pacino en 'Espantapájaros', de Jerry Schatzberg; y en 1974, sería el protagonista de Francis Ford Coppola en 'La conversación'. Ese mismo año hizo una aparición en 'El jovencito Frankenstein', de Mel Brooks

En 1975, volvió a trabajar para Arthur Penn, 'La noche se mueve', donde Hackman interpretaba al detective privado Harry Moseby. La secuela de 'French Connection', 'Marchar o morir', 'Los aventureros de Lucky Lady', 'Superman: la película', 'Rojos', 'Bajo el fuego', 'Otra mujer', 'Bat 21', 'Arde Mississippi'...

El actor llegó a los 90 convertido en estrella de Hollywood y fue alternando papeles secundarios con papeles principales, e incluso apariciones cortas, escogiendo siempre los guiones cuidadosamente.

En esta década tuvo que someterse a una intervención de corazón de la que se recuperó satisfactoriamente, aunque estuvo alejado de los platós un tiempo.

El segundo Oscar llegaría antes de rodar 'The Firm', de Sydney Pollack, junto a Tom Cruise. En 1995, interpretó a John Herodes, en 'Rápida y Mortal', con Sharon Stone, y al Capitán Frank Ramsey en 'Marea roja', al lado de Denzel Washington. También coprotagonizó la comedia 'The Birdcage' junto con Robin Williams y Nathan Lane. Y volvería a ponerse bajo la dirección de Eastwood en 1997, en 'Poder absoluto'. En 1998 trabajó con Paul Newman en la película 'Al caer el sol' y en 'Enemigo público' con Will Smith.