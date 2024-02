Esta es la lista completa de ganadores de los premios BAFTA del cine británico

La película "Oppenheimer", de Christopher Nolan, ha triunfado entre los premiados de la 77 edición de la gala de los premios BAFTA, con un total de siete galardones, seguida de "Pobres criaturas", que se llevó cinco. J. A. Bayona y "La sociedad de la nieve" se fueron de vacío.

- Mejor dirección: Christopher Nolan ('Oppenheimer').

- Mejor película: 'Oppenheimer'.

- Mejor película británica: 'The Zone of Interest' ('La zona de interés').

- Mejor actor principal: Cillian Murphy ('Oppenheimer').

- Mejor actriz principal: Emma Stone ('Pobres criaturas - Poor Things').

- Mejor actor de reparto: Robert Downey Junior ('Oppenheimer').

- Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph ('The Leftovers -Los que se quedan').

- Mejor película en habla no inglesa: 'The Zone of Interest' ('La zona de interés').

- Mejor guion original: 'Anatomy of a fall' ('Anatomía de una caída').

- Mejor guion adaptado: 'American Fiction', de Cord Jefferson.

- Mejor fotografía: 'Oppenheimer'.

- Mejor debut de guionista, director o productor británico: 'Earth Mama' ('Mamá tierra').

- Mejor película documental: '20 days in Mariupol' ('20 días en Mariúpol').

- Mejor película de animación: 'The Boy and the Heron' ('El niño y la garza').

- Mejor banda sonora original: Ludwig Goransson ('Oppenheimer').

- Mejor edición: Jennifer Lame ('Oppenheimer').

- Mejor reparto: 'The Holdovers' ('Los que se quedan').

- Mejor diseño de producción: 'Poor Things' ('Pobres criaturas').

- Mejor diseño de vestuario: 'Poor Things' ('Pobres criaturas').

- Mejor maquillaje y peluquería: 'Poor Things' ('Pobres criaturas').

- Mejor sonido: 'The Zone of Interest' ('La zona de interés').

- Mejores efectos especiales: 'Poor Things' ('Pobres criaturas').

- Mejor cortometraje británico: 'Jellyfish and Lobster', de Yasmin Afifi.

- Mejor cortometraje británico de animación: 'Crab Day', de Ross Stringer.

- Premio al artista revelación: Mia McKenna-Bruce.

- Premio BAFTA Fellowship, en reconocimiento a toda una carrera: Samantha Morton.

- Premio OBBC (reconocimiento a la contribución al cine británico): June Givanni.