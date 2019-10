En la era posterior al #MeToo, mientras impera lo políticamente correcto, un musical sobre el rey del pop se estrenará en Broadway el próximo verano. La apuesta pareciera arriesgada visto, por ejemplo, cómo la carrera de Woody Allen ha sufrido después de que se reiteraran acusaciones en su contra por abuso sexual de una menor. El musical sobre Michael Jackson estuvo a punto de estrenarse este año en Chicago, pero los productores finalmente lo pospusieron poco antes de que se estrenara el documental "Leaving Neverland", en el que dos hombres acusan al intérprete de abusar sexualmente de ellos cuando eran niños.

Inicialmente, el musical llevaba el título de una canción de Michael Jackson, "Don't stop till you get enough", pero ahora se llamará sencillamente "MJ The Musical" y se estrenará en el Neil Simon Theatre de Nueva York el 13 de agosto de 2020. La ganadora de dos premios Pulitzer Lynn Nottage estará a cargo del guión y Christopher Wheeldon será el director y coreógrafo. Aún no se ha anunciado quién interpretará al artista.

En una entrevista esta primavera con el "New York Times", Nottage afirmó que el musical se centraría en los primeros años de la década de los noventa, cuando el cantante presentó el tour de "Dangerous", quizá el momento más álgido de su carrera, pero una etapa que también coincide con las fechas en las que habrían ocurrido los abusos a los que hace referencia "Leaving Neverland".

Hasta ahora, la noticia de que el musical finalmente sí llegará a los escenarios ha sido recibida con algo de escepticismo por los medios y la crítica, aunque será el público el que en decida en última instancia.