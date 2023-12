Este es el libro más antiguo que se conoce: muy anterior a la Biblia

Fue publicado hace 1.145 años, es decir 600 años antes que la Biblia de Gutenberg, y oculto durante siglos en las cuevas de Mogao, en China. Nadie sabe, eso sí, por qué Wang Jie decidió mandar imprimir una edición de “El Sutra del diamante” pero consiguió que fuera el libro más antiguo, venerable y valioso del mundo. Jie hizo imprimir una xilografía en papel a partir de un largo pergamino de 17 metros para que pudiera ser leído y transportado en formato de libro y que las enseñanzas de ese Sutra, es decir, las palabras de Buda, le acompañasen para siempre. Hoy, el libro se conserva en la Biblioteca Británica.

La historia del libro es curiosa: fue impreso durante el periodo de la dinastía Tang y descubierto por el arqueólogo británico-húngaro Marc Aurel Stein (1862-1943), en 1907, en una cueva cercana a una ciudad importante de la Ruta de la Seda, junto a otros 40.000 libros. La entrada a la gruta, conocida también como “la cueva de los Mil Budas”, estuvo sellada desde el año 1000 hasta el 1900, cuando se trató de evitar que fuese saqueada por un reino rival.

En el budismo, los sutras son aforismos agrupados en forma de manual, algo muy frecuente en el budismo mayahana, que es el más común en China, Corea y Japón. Se cree que los sutras mayahanas son discursos directamente dictados por Buda. "El Sutra del Diamante" específicamente toma la forma de conversación entre buda y su pupilo Subhati. Según describe el propio Buda a su discípulo Subhati, se trata de “una enseñanza fuerte y afilada como un diamante que corta a través de los malos juicios y la ilusión” compuestas de unas 6.000 palabras:

"Se puede ver la fugacidad del mundo –

una estrella en la madrugada, una burbuja en la corriente,

un relámpago en una nube de verano,

una lámpara parpadeante, un fantasma, y ​​un sueño".

Sin embargo, esta no es la historia más antigua. Según opinan la mayoría de los expertos, la escritura más antigua fue "La epopeya de Gilgamesh", un relato mitologizado de una figura histórica, Gilgamesh, un gobernante de la ciudad-estado sumeria de Uruk, que se cree que gobernó en algún momento entre 2700-2500 aC. Hay varias versiones fragmentarias de la historia. Los más antiguos conocidos datan del año 2100 a. C. Pero algunos estudiosos creen que estas podrían ser transcripciones de textos sumerios anteriores. Se han encontrado versiones integradas que datan de alrededor de 2000-1700 a. C. Sin embargo, no puede considerarse libro porque fue siempre transmitida en tabletas de arcilla.