“¡Franco, traidor!”: el entierro de José Antonio Primo de Rivera en el Valle de los Caídos

Ahora que el Gobierno ya ha dado fecha y casi hora a la exhumación de Franco, algunos ojos se vuelven también hacia otro cadáver incómodo para el Gobierno, aunque hasta el momento no ha dado muestras de querer exhumarlo también porque lo considera víctima de la Guerra Civil, no así a Franco, que murió en la cama.

La tragedia de José Antonio Primo de Rivera fue como la de muchos otros en la Guerra Civil: ejecutado sin garantías procesales por un pelotón de gentuza. Primero le dispararon a bocajarro en las piernas, y luego le remataron con un tiro en la sien. Era el 20 de noviembre de 1936. El forense no hizo la autopsia, ni la muerte se inscribió en el Registro Civil, como tantas por aquellos días, y se le dio sepultura en Alicante. José Antonio estaba en la cárcel cuando tuvo lugar el golpe de Estado del 18 de julio. El Gobierno de Largo Caballero, con fundación y estatua hoy en Madrid, lo había condenado a muerte por almacenar armas y preparar un movimiento.

Franco pidió un intercambio de prisioneros, pero no se implicó activamente en su liberación. Era mejor ese camino intermedio, ya que los falangistas no podrían reprocharle haberse cruzado de brazos, ni conseguiría su excarcelación, con lo que si moría la concentración de poder sería más fácil. Franco y el líder de Falange se habían conocido a través de Serrano Suñer. No congeniaron. El primero era un católico conservador, sin más, mientras el otro, más culto y vividor, creía portar una ideología transformadora. María Santos Kant, falangista y última novia de José Antonio, escribió a Franco el 24 de noviembre para saber si era cierto que había sido asesinado. Contestó su secretario que las «emisoras rojas aseguran haberlo fusilado y no es creíble que lo digan sin que sea ello verdad». Ni siquiera pudo creerlo Pilar Primo de Rivera, que dejó España en un barco alemán.