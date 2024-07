Gabriel Rufián: «El único santo en el que creí alguna vez fue en Iker Casillas»

Le han confundido con Rubiales, con el hijo de Pujol, e incluso consigo mismo con el extra de ,«aunque eres más guapo y estás más delgado que Rufián». Conserva una mini urna del 1-O en su casa. A su hijo Mikel, de seis meses, le canta la canción de «Capitanes intrépidos», no le importaría que jugara un día con la selección española, aunque dice que a sus hijos no les pondrá nunca «ninguna bandera encima». Le encantaría llegar un día a un bar y que no le mirara «nadie».

Dijo en referencia a la selección española: «Catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo». ¿Cuál es su «creación» y su «remate» en las instituciones españolas?

Esto fue una broma para poner un poco de pimienta al Pleno y hay gente que se ofendió más por eso que por el discurso de Abascal. Curioso. Quiero creer que después de ocho años, mi creación ha sido ayudar a crear leyes que hayan dignificado la vida de la gente. Y, remate, me quedaría con los indultos y la amnistía.

¿De qué pediría que le amnistiaran a usted?

Yo estoy muy en contra de una frase que dice la gente de: «Yo no me arrepiento de nada». Yo me arrepiento cada día de un montón de cosas y creo que es sano. Me encantaría que me amnistiaran de todos los errores que cometo cada día. De hecho, me da envidia la gente que se va a la cama y no piensa en ellos.

¿Quién sería en la política su mago de Oz?

Oriol Junqueras.

¿El hombre de Hojalata?

Joan Tardá.

¿El león sin valor?

Yolanda Díaz.

¿Y el espantapájaros?

Es complicado... Pedro Sánchez.

Gabriel Rufián, diputado de ERC. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

En cuestiones de ruptura, ¿qué recomendaría a Feijóo y a Abascal?

Que se queden con lo que le dio el uno al otro y no con lo que se quitaron entre ellos.

Sigue reclamando «privilegios» para Cataluña. ¿Eso es de izquierdas?

Reclamamos derechos. No debe haber ningún privilegio para nadie, sino derechos. Pongo un ejemplo, cualquier prestación que se da a la gente, bajo mi punto de vista, debería ser basada en el derecho y no en el privilegio, para evitar aquello de las paguitas.

Y qué les pasó en ERC, ¿se les rompió el amor?

Pues es un poco la historia. Todos los partidos han pasado por crisis y creo que hay que llevarlo de la mejor manera posible y, sobre todo, entender que a tu compañero o compañera se le tiene que convencer, no vencer.

"Yo soy impuro, quien me pida pureza, se equivoca"

¿Usted cree en San Pedro?

He tenido tanta suerte en la vida que debería creer mucho más en santos de lo que creo. Pero, en el único santo en el que creí alguna vez en mi vida fue en Iker Casillas.

¿Le preocupe que le nieguen tres veces?

Me han negado muchísimas veces y aquí estoy. En ocho años quizá he sido el político con más artículos escritos en torno a que estoy muerto, me van a echar, estoy liquidado... y aquí sigo.

¿Por qué no ha dicho casi nada sobre el «culebrón del banquillo» de La Moncloa?

Hemos dicho en algún momento. Creo que más allá de que nosotros ya avisamos de que había jueces que utilizaban su toga para hacer política, creo que las mociones de censura se hacen en los parlamentos y no en los tribunales. Y creo que se debería regular la actividad de los familiares directos del presidente o presidenta.

¿Se irá de vacaciones con los deberes de investir a Illa como President?

Mi silencio en este caso es para ayudar a mi partido. Si hablara, sobre todo en Cataluña se tergiversarían mis palabras. Creo que tenemos un problema grave en cuanto al ecosistema mediático en Cataluña y no voy a dar esa oportunidad ni expresando en cuanto a lo que mi partido se refiere, porque no me quiero comunicar con mis compañeros a través de los medios, y tampoco sobre ello. Si hablo le doy la oportunidad a un montón de «expertos» en tertulias en Cataluña para manipular lo que digo.

¿Se tomará un mojito en Crap de Creus con Illa?

No voy mucho por Cap de Creus, voy sobre todo a L`Ebre y creo que Illa no va mucho por ahí.

Dicen que es demasiado españolista para ser indepe y demasiado indepe para Madrid. ¿Ha sentido el síndrome de la Carrera de San Jerónimo?

Yo soy impuro, fruto de la mezcla y esos grises es lo que me ayuda. A parte de que la catalana pura no existe. Soy como centenares de personas que piensa diferente y que tiene unos valores muy determinados: antifascismo, independentismo, republicanismo, progresismo... Y, a partir de ahí, no son dogmas, no somos curas, somos políticos y debemos evolucionar en función de lo que pasa. Quien me pida pureza, se equivoca.

¿El independentismo es un negocio?

No, evidentemente no. Siempre que un político de izquierda ejerce su trabajo se le acusa de estar aquí por el sueldo. Recuerdo el día que un diputado del PP me dijo: «Cállate, que cobras» y le dije: «Quizá a ti te dan un saco de arroz». Cobro lo mismo que los 350 diputados, pero siempre me lo recuerdan.

Como en el Padrino, ¿cuál es la oferta que haría que no se puede rechazar?

Al Estado español, que entienda que el estatut de Cataluña se tiene que votar. Y, a la par, dignificar la vida de la gente.

Si deja la política, ¿dónde le veríamos?

Hay muchas cosas que me interesan. Quizá dar clase de comunicación política, me encantaría. Ayudar a comunicar diferente a los políticos, que suenen más de verdad, escribir...

¿Qué dice ahora su hijo mayor de usted?

Lo vivimos de una manera muy natural. Con mi hijo hablo mucho más de valores que de política. Le inculco valores como antirracismo, antifascismo, tolerancia... Pero no le he puesto nunca ninguna bandera encima, ni se la voy a poner.