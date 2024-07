Sánchez bendice la Hacienda catalana para que Illa sea presidente

Día de infarto. La ejecutiva de ERC se ha reunido a las 9:30 horas para debatir el preacuerdo alcanzado con el PSC. Por la tarde, la cúpula de los republicanos seguía reunida analizando el texto y con la vista puesta en la consulta a la militancia que debe ratificar el acuerdo que llevará al socialista Salvador Illa a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña. El contenido del acuerdo alcanzado estaba todavía caliente; caliente, porque se cerró a última hora de la noche del domingo con el mayor secretismo después que las negociaciones volvieran a encallar el fin de semana. De hecho, Salvador Illa convocó la ejecutiva del PSC a medianoche del domingo y consiguió que desde el socialismo catalán no hubiera filtraciones. El silencio ha sido este tiempo tan sepulcral que, incluso, la reunión de la ejecutiva socialista pasó desapercibida para los medios de comunicación, aunque se reunió a las 16:30 de la tarde. Finalizaron el encuentro antes de que se conociera el aval de ERC (en cuyo cónclave estaban todas las miradas) para investir al exministro de Sanidad.

La reunión del máximo órgano de los republicanos se ha alargado. Por un lado, estaban los que pedían mayor concreción en los acuerdos alcanzados con los socialistas y, por tanto, más tiempo para negociar, dejando en evidencia las prisas de Marta Rovira, que fue quién emplazó a cerrar de forma urgente el pacto a los socialistas.

Por otro, por las tensiones internas, incluso entre los partidarios de Rovira. El día ha empezado con un rotundo «no» de la diputada en el Congreso, Pilar Vallugera, sobre un texto que no conocía. Vallugera firmó un manifiesto con Rovira y contra Junqueras. El aspirante a repetir en la presidencia de ERC, mientras, mantenía silencio. Su decisión es más que delicada. Si apuesta por el sí o por el no, debe ganar la consulta para tener garantías en el Congreso de noviembre. Si ahora fracasa, se inmolará. En ERC tienen claro que solo un frente común Rovira-Junqueras garantiza una consulta que respalde del pacto. Si este tándem no fructifica Cataluña estará abocada a elecciones.

A las 18:00, ERC ha anunciado rueda de prensa para dos horas después. En el anuncio se decía explícitamente que durante el día «se han podido ir cerrando flecos». Ni una palabra a favor ni en contra. En el PSC mantenían el tono bajo: «Diremos poco o nada», apuntaban fuentes socialistas, que ponían así todo el foco en ERC. Si no hay acuerdo, la culpa de la repetición electoral recaerá en los republicanos y, en carambola, en Junts. Era la estrategia socialista.

Poco antes de las 20:00 hubo fumata blanca. Se da el preacuerdo por bueno y se presentará a las bases para su votación el próximo viernes día 2, retrasándola un día según el calendario previsto. Se ha optado por empezar la campaña entre la militancia –hoy mismo se realizó una macro asamblea de forma telemática media hora antes de iniciar la rueda de prensa– y no devolver el documento a los socialistas para pulir flecos porque las relaciones ya están demasiado tensas entre ambas formaciones y porque la presión de los de Puigdemont se ha hecho notar en las redes sociales y el PP ha empezado a cargar contra el acuerdo, también sin conocerlo.

Concierto económico solidario y apoyo al catalán, así resumía la dirección de ERC el contenido del pacto en su primera conexión con la militancia. Ahora tendrán que explicar el contenido, del que no ha trascendido nada, aunque para los dirigentes republicanos era fundamental «cambiar el sistema de financiación de Cataluña», salir del sistema general con una «soberanía fiscal».

A falta de conocer todos los detalles, el nombre de «concierto económico solidario» hace sospechar que el acuerdo no está en los máximos que había planteado ERC, pero le sirve para levantar una bandera que pueda colmar las expectativas de las bases muy acosadas en las redes por Junts. El PSC tampoco reaccionó al conocerse la noticia del aval de ERC a Illa. Mantuvo el silencio y ni siquiera emitió un comunicado, siguiendo con su máxima de dar todo el protagonismo a la formación republicana. Y la presión.

La portavoz del partido, Raquel Sans, salió a explicar el preacuerdo acompañada de una veintena de dirigentes del partido de todas las sensibilidades, a los que se sumaron Pere Aragonès y Marta Rovira, que estaban en la asamblea en videoconferencia. Sans se limitó a decir que ha habido avances en todas las carpetas de negociación –resolución conflicto político, soberanía fiscal, lengua y políticas sociales–, poniendo el énfasis en la soberanía fiscal, que calificó varias veces como la «llave de la caja» que nos deja más preparados «para conseguir la independencia», pero sin entrar en detalles en «deferencia con la militancia» más allá de poner en valor la Agencia Tributaria Catalana que recaudará en 2026 el IRPF y anunciar la modificación de la LOFCA sin concreción.

Eso sí, fue contundente afirmando que Cataluña sale del régimen común y recaudará el 100% de los impuestos manteniendo una cuota de solidaridad. Del contenido, poco más que anunciar un nuevo Departamento de Política Lingüística para garantizar el «catalán en las aulas, en las actividades extraescolares y en la salud».

Sans destacó que también se creará una «Convención Nacional» para abordar el conflicto político compuesto solo por partidos catalanes. La convención la presidirá ERC, pero esta idea la defendió el PSC durante años y Aragonés nunca la convocó, cosa que sí hizo Joaquim Torra.