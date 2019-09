GetMAD!, guitarras de culto

La oferta festivalera española es tan amplia que permite un montón de diferentes categorías divididas por los estilos musicales que presentan en su programación, por la cantidad de público que pueden llegar a albergar o por el lugar donde están ubicados. Una de esas categorías, cada vez más en alza, es la de los eventos en pequeño formato, citas que apuestan por la calidad del cartel y por la comodidad y el contacto directo que ofrecen salas de conciertos de aforo medio, y no por los grandes nombres mediáticos y los recintos pantagruélicos. El GetMAD!, que este año celebra su cuarta edición hoy y mañana en la sala But de Ocho y Medio, es un claro exponente de esos oasis melómanos de culto destinados a una audiencia selecta. Un certamen cuidado y leído que recupera en su cartel nombres clásicos del punk, el rock y el pop alternativo de las últimas cuatro décadas y al mismo tiempo da una oportunidad a nuevos artistas que siguen prestigiando, en la era de las músicas urbanas, la energía y electricidad de las guitarras. La estrella indiscutible de la nueva entrega del GetMAD! es la presencia de Gang of Four. El grupo liderado por Andy Gill, uno de los guitarristas más influyentes de los últimos cuarenta años dentro del pop y rock independientes, fue una las figuras indiscutibles del post-punk británico de finales de los setenta. Su mezcla de punk y sonidos bailables cercanos al funk mutante fueron claves para toda una generación que recuperaron el rock a principios de la década pasada. Bandas como Bloc Party, Franz Ferdinand e Interpol, que ahora encabezan macrofestivales, o formaciones de culto como Radio 4 y The Rapture, no hubieran existido sin las guitarras furiosas, nerviosas y retorcidas de Gang of Four. Gill se presenta en Madrid con una formación remozada para celebrar el cuarenta aniversario y la vigencia del disco más importante de su carrera, «Entertainment!», un trabajo de espíritu anticapitalista y lleno de rabia contra el sistema que contiene los hits más recordados de los ingleses, himnos como «Damaged Goods», «I Found That Essence Rare» o «Natural’s Not in It».

Dejando de lado la presencia totémica de Gang of Four, que encabezan la jornada del viernes, el protagonismo del sábado en el GetMAD! lo comparten dos vacas sagradas de diferente pelaje sonoro. The Soft Moon, héroe estadounidense del revival del post-punk más ignoto de los ochenta, estará en la sala But para repasar las canciones de su último disco, «Criminal», un álbum donde se combinan las guitarras y las atmosferas electrónicas tenebrosas. El proyecto dirigido por Luis Vasquez cuida mucho la puesta en escena de sus actuaciones, ofreciendo un show visual de luces estroboscópicas y de niebla que enriquece su oscuro cancionero.