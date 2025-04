50 años de la Guerra de Vietnam: el dominó iniciado por JFK

La Guerra de Vietnam puede ser el segundo conflicto bélico que más cine y política ha generado, después de la Segunda Guerra Mundial. Su etapa final se libró en el inicio del cambio de época que supuso la década de 1960 y comienzos de los 70. Toda una generación quedó marcada por el conflicto. El 29 de marzo de 1973 comenzó el principio del fin con la decisión de Nixon de arriar la bandera en la embajada de EE UU. La presión política era ya insoportable por el enorme número de bajas. Murieron cerca de 60.000 soldados norteamericanos. Casi tres millones lucharon contra el Viet Cong. Miles de ellos volvieron a sus casas con graves secuelas físicas y mentales. Dos años después, el 30 de abril de 1975 cayó Saigón en medio del caos mientras se evacuaba a los últimos ciudadanos norteamericanos, periodistas y vietnamitas afortunados.

Era un episodio de la Guerra Fría, esa que libraron EE UU y la Unión Soviética a través de terceros países. En el caso de Vietnam intervino también China. En 1946, una debilitada Francia quiso recuperar el control de Indochina, que había sido su colonia desde el siglo XIX. Al norte se formó una guerrilla liderada por Ho Chi Minh, bien financiada por las potencias comunistas, y que se dedicó al terrorismo y al asesinato. La descolonización dejó esas tierras, como Laos, Corea y Camboya, al albur del interés de norteamericanos, chinos y soviéticos. La solución fue salomónica: se dividió Vietnam en dos cortando por el paralelo 17. El acuerdo incluía la celebración de un referéndum sobre la unificación dos años después. Los comunistas emplearon ese tiempo para ganarse a los vietnamitas, y EE UU acabó negando el plebiscito. La solución de la URSS y China fue promover la guerra civil en el sur, bajo la influencia norteamericana, y financiaron al Viet Cong desde 1959 enviando armas y oficiales para el adiestramiento y las maniobras. Cinco años después, los comunistas controlaban el 60% de Vietnam del Sur, además del norte.

John F. Kennedy (JFK), que tan buena prensa tiene, fue quien decidió implicar a EE UU militarmente en la guerra. Aplicó a Vietnam la “teoría del dominó” de Eisenhower al considerar que si ese país caía, lo haría el resto. Fue cuando JFK dijo que América debería “pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, afrontar cualquier dificultad, apoyar a cualquier amigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad”. De esta manera, antes de 1963 había enviado a casi 16.000 soldados a la zona. Además, puso en marcha el programa Strategic Hamlet que trasladaba a la fuerza a los campesinos separándolos de sus tierras a cambio de alejarles del comunismo del Frente de Liberación Nacional (Viet Cong). Tuvo el efecto contrario, claro. JFK culpó entonces al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, y ordenó a la CIA que comprara a algunos generales vietnamitas para que dieran un golpe de Estado y le asesinaran. Así lo hicieron el 2 de noviembre de 1963. Dos semanas después fue asesinado JFK.

La icónica foto de la guerra de Vietnam que tomó Nick Ut AP Photo/Nick Ut

El avispero creado por el demócrata lo heredó su vicepresidente Lyndon B. Johnson, que lo empeoró. El supuesto ataque a buques norteamericanos por parte de los comunistas en 1964 facilitó que el Congreso de los Estados Unidos otorgara amplios poderes a Johnson para la guerra. Además del envío de soldados desde 1965, inició la “operación Rolling Thunder” de bombardeos masivos de Vietnam del Norte y el Viet Cong. Quería destruir el país en un mes. Murió mucha población civil, lo que generó una opinión pública en contra, y fue una ruina, ya que se ha calculado que hacían falta diez dólares norteamericanos para destruir uno vietnamita. Los pilotos de EE UU capturados, además, eran exhibidos en televisión, lo que era humillante.

Richard Nixon, republicano, ganó las elecciones en noviembre de 1968. Había sido vicepresidente con Eisenhower, entre 1953 y 1961, lo que hacía presumir una gran experiencia y sabiduría en relaciones internacionales. Se le recordaba por su derrota en la campaña electoral de 1960 frente a JFK, el que luego provocó la guerra de Vietnam. Nixon prometió una “paz con honor”. La inició con la “vietnamización”; es decir, que el conflicto fuera solo entre vietnamitas y que los estadounidenses se retirasen. Mientras Nixon negociaba esa paz, la presión social en EE UU aumentó más que cuando gobernaban los demócratas. De hecho, ha quedado como si fuera la guerra de Nixon. Al tiempo que se daba la batalla política en Norteamérica, el presidente de EE UU comenzó a repatriar a las tropas y llegó en 1972 a un acuerdo con China, principal aliado del Viet Cong. Para calmar a la juventud masculina de su país suspendió el servicio militar obligatorio. Así llegó a los Acuerdos de Paz en París por los que EE UU se retiraba, y dejaba la guerra como un conflicto entre vietnamitas.

El “caso Watergate” acabó con Nixon en 1974, y Gerald Ford asumió la presidencia. Su problema fue evacuar a los estadounidenses y vietnamitas del sur que huían de la guerra. Recordemos que el Viet Cong había emprendido un genocidio, el típico comunista, como fue el caso de la ciudad de Hué, en la Ofensiva del Tet en 1968. El 14 de abril de 1975 el Politburó comunista decidió la llamada “Campaña Ho Chi Minh”, con el lema “Rápido, audaz, inesperado, seguro de ganar”. El avance hacia Saigón fue imparable. Ford puso entonces en marcha la “operación Frequent Wind” para evacuar por helicóptero a quien pudiera. Los relatos y las imágenes de la huida son espeluznantes. Sacaron a 7.800 personas. Entre el 26 y el 30 de abril la ciudad de Saigón cayó. La foto del tanque comunista entrando en el palacio presidencial ha quedado para la historia. El presidente surcoreano, ya capturado, fue a la radio a proclamar la rendición incondicional. Era el 30 de abril de 1975, hace cincuenta años.

En diez años de guerra murieron no menos de 4 millones de personas. En Occidente es llamada “Guerra de Vietnam”, salvo en Francia, donde es la “Segunda Guerra de Indochina”. En Vietnam se denomina “Guerra de Resistencia contra América”. El nombre es lo de menos. El impacto en la cultura es imborrable. En la música alentó a grupos como The Doors o Creedence Clearwater Revival. Pero fue en el cine donde más influyó, con títulos imprescindibles como “Apocalypse Now” (Coppola, 1979), “Platoon” (Oliver Stone, 1986), “La chaqueta metálica” (Stanley Kubrick, 1987) o “Good Morning, Vietnam” (1987) protagonizada por Robin Williams. Jimmy Carter, demócrata, ganó las elecciones presidenciales en EE UU en 1976, derrotando a Gerald Ford, que había cerrado la carpeta de Vietnam. Carter nunca se había posicionado sobre esa guerra, pero dio una controvertida amnistía a los insumisos que no fueron al servicio militar por miedo de ir a la guerra entre vietnamitas.