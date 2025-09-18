El Tapiz de Bayeux no se moverá hoy por miedo a las protestas callejeras

El traslado del Tapiz de Bayeux, previsto para hoy en el marco de las obras de renovación del museo donde se exhibe, fue aplazado debido a la jornada de movilización social, como indicó a AFP Philippe Bélaval, encargado por el Palacio del Elíseo de prestar la obra al Museo Británico.

"Debido a la movilización prevista para mañana en el departamento de Calvados, el prefecto no se considera capaz de garantizar la seguridad de un traslado de tal envergadura y (...) de un proyecto tan costoso", declaró el experto.

Entre los problemas temidos se encontraba la convocatoria de los sindicatos para congregar a los manifestantes en la plaza del Ayuntamiento, cerca del museo. Además, se temía que se produjeran varios bloqueos en la RN 13 hasta Caen, lo que podría haber perturbado el buen funcionamiento de las operaciones.

Au así, según Bélaval, la operación se llevará a cabo "en los próximos días".

El préstamo de una de las joyas culturales de la Humanidad al Museo Británico se ha convertido en un gesto importante de Macron hacia Reino Unido que sella una nueva alianza en tiempos de turbulencias planetarias, un acercamiento hacia Londres después del dramático divorcio del Brexit que el propio Macron anunció en su visita oficial junto al premier británico Keir Starmer el pasado 8 de julio en Londres.

Así, el presidente francés confirmó hace semanas que el traslado va a realizarse pese a la oposición de múltiples restauradores. Las dudas sobre la fragilidad del célebre tapiz, que narra la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, ha reavivado un intenso debate durante todo el verano sobre las consecuencias de un traslado que genera cruce de declaraciones entre los entendidos.