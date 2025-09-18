Precio de la luz hoy, jueves 18 de septiembre, por horas: nuevo repunte, estas horas del día serán claves

Nuevo repunte en el precio de la luz mayorista. El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) adelanta un precio medio mayorista del megavatio hora (MWh) de 97,01 euros, más de diez euros que el precio medio visto este miércoles.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este jueves 18 de septiembre?

El momento a evitar consumir mucha electricidad este jueves será con el Sol ya puesto, como es habitual: entre las 21:00 y las 22:00 horas se superarán los 200 euros por MWh.

Por el contrario, hay un momento idóneo para encender el horno, el lavaplatos o cualquier otro electrodoméstico de alto consumo: entre las 15:00 y las 16:00 horas se registrarán las cotizaciones más bajas del megavatio hora. Será en ese momento cuando se vean los precios mayoristas más baratos, a 44 euros por MWh.

Precio de la luz por horas hoy, jueves 18 de septiembre