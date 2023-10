Jon Fosse, Premio Nobel de Literatura 2023

El escritor noruego Jon Fosse, considerado como uno de los más grandes dramaturgos contemporáneos del mundo, pero también autor de novelas, cuentos, poesía, libros infantiles, ensayos y obras de teatro ha ganado el Premio Nobel de Literatura 2023. Debutó en 1983 con la novela "Raudt, svart" ("Rojo, negro") pero su primera obra teatral "Og aldri skal vi skiljast" ("And Never we'll be Parted"), se realizó y publicó en 1994.

Su obra ha sido traducida a cuarenta idiomas y sus piezas teatrales han sido representadas en unas 1000 producciones diferentes a lo largo del mundo. Ha ganado un gran número de premios. "Septología" ha sido editada en cuatro tomos siendo el último finalista en el International Booker Prize 2022. Ha escrito más de 55 obras entre teatro, novela, poesía y ensayo. Trilogía, editada en De Conatus, es una de sus novelas más emblemáticas.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y galardones, sobre todo en el ámbito nórdico, además de la Orden del Mérito otorgada por el Estado Francés en 2007. También se ha clasificado con el número 83 en la lista de los 100 mejores genios vivos por The Daily Telegraph. Reside en una casa ubicada dentro del Palacio Real Noruego y que es entregada por su gobierno a los grandes creadores noruegos.

Una edición sobre la que existían muchas interrogantes. Las quinielas apuntaban estos días los habituales nombres de Can Xue, una escritora china que escribe con este seudónimo y cuya familia fue represaliada por el régimen de su país, al tiempo que mencionaban a Jamaica Kincaid, Joyce Carol Oates, Maryse Condé, o Anne Carson. Pero también se barajaban John Banville, Haruki Murakami o Salman Rushdie o Mircea Cărtărescu. Al final, ha sido Jon Fosse, un dramaturgo de enorme prestigio.