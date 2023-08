José Luis Martínez Almeida: "La noche de Madrid es incomparable"

Hace ya cuatro años que este abogado del Estado empuña la vara de alcalde de Madrid, y desde el pasado 28 de mayo gobierna el foro en solitario gracias a que los madrileños lo obsequiaron con una mayoría absoluta, las dos palabras unidas más anheladas por cualquier político. Cercano y directo, no elude ninguna cuestión. O «casi» ninguna.

Para ser bueno, o excelente, un alcalde debe sentir un gran amor por el municipio que gobierna. Usted, madrileño, ¿ama Madrid? Dicho de otro modo: ¿Madrid es la mejor ciudad del mundo?

Estoy absolutamente enamorado de Madrid y, como decía el conocido anuncio de una marca de cervezas, Madrid, posiblemente, sea la mejor ciudad del mundo.

Más allá de ser recordado como el alcalde de la Movida y de su celebérrimo «¡Roqueros! El que no esté "colocao" que se coloque, ¡y al loro!», el socialista Enrique Tierno Galván recuperó el río Manzanares y construyó viviendas dignas en zonas deprimidas. ¿Es uno de los mejores alcaldes que ha tenido Madrid?

Enrique Tierno ha tenido, desde luego, una huella profunda y duradera en la ciudad de Madrid. Al margen de la gestión, lo cierto es que creó una imagen icónica de la ciudad en los años ochenta en torno al concepto de la Movida y, por tanto, tuvo una influencia importante.

El monarca Carlos III está considerado «el mejor alcalde de Madrid». ¿Le interesa su figura, ha leído biografías sobre él?

La figura de Carlos III es extraordinaria. No sólo desde el punto de vista del mejor alcalde de Madrid, sino en toda su trayectoria; cuando también era rey de Nápoles, rey de España, y sentó las bases del Madrid que conocemos hoy en día. La verdad es que no he leído una biografía de Carlos III y es un deber que me apunto. He leído sobre él, pero no una biografía. Para este otoño/invierno lo tengo que solucionar.

Así, de pronto, se me ocurre que Sabina y Almodóvar han hecho más por Madrid que cualquier político. Venga, quíteme la razón.

Sabina y Almodóvar han hecho mucho por Madrid a través de su arte, de sus canciones y sus películas, han cantado Madrid y han transmitido Madrid en el cine. Pero eso no es contradictorio con decir que también ha habido muchos alcaldes que han contribuido a que Madrid, posiblemente, hoy sea una de las mejores ciudades del mundo.

Mójese: ¿la Gran Vía o el Paseo de la Castellana?

Venga, me mojo: el Paseo del Prado.

¿Cuál es ese rincón de Madrid que cuando está en él le produce tal felicidad que hasta se olvida de que aquí no hay playa?

El parque del Retiro, una mañana de otoño, sobre las siete y cuarto, mientras empiezo a correr. Es absolutamente extraordinario. No hay rincón de Madrid como ese momento.

Por cierto, ¿Madrid necesita playa o le basta con el Retiro y el Prado?

No tengo duda: prefiero que Madrid no tenga playa.

«La ciudad es un cúmulo de bares encendidos» (Eduardo Haro Ibars). ¿Ha conocido bien ese Madrid, aquel en el que no amanece jamás?

La noche de Madrid es incomparable. Por supuesto que la he conocido, aunque ahora no la conozco tanto como me gustaría poder seguir haciendo.

¿Le gustaría que su despacho apuntara a Neptuno en vez de a Cibeles?

Es un privilegio tener el despacho que tengo en el Palacio de Cibeles, con vistas a la plaza y a la fuente. Lo que de verdad me gustaría es ir a la fuente de Neptuno más de lo que vamos.

¿Su condición de «colchonero» le impide reconocer la grandeza del Real Madrid?

La grandeza de Madrid es que entre todos los equipos de la ciudad tenemos 14 Copas de Europa.

En deporte, la aritmética lo es todo y el Real Madrid, en cuanto a títulos obtenidos, no tiene quien le tosa en el mundo entero.

Los datos son los datos, y los datos son indiscutibles en relación al número de títulos.

No quisiera comprometerle, porque sé que está comprometido, pero ¿qué actriz española le gustaría que le cantara el «happy birthday, míster mayor»? En público, por supuesto.

Por razones obvias, públicas y recientes, dado que esto se publica, no puedo contestar a esa pregunta.

Gobierna en solitario, el sueño dorado de todo político. ¿Ese «poder total» es sano?

El poder total en forma de mayoría absoluta es sano porque te lo entregan los ciudadanos, y siempre que lo ejerzas para todos los ciudadanos.

Hay un sentir general en la ciudadanía, el de que los políticos nunca hacen autocrítica. ¿Sería tan amable de decirme cuáles considera que han sido sus principales aciertos como alcalde y alguno de sus errores?

De los aciertos que hablen otros. De los errores, el problema no es cometerlos sino perseverar en el error, que en política a veces se hace. Los errores hay que reconocerlos, y yo lo he dicho: el soterramiento de la A-5, que comprometí y que no hemos podido ejecutar. Pero, insisto: el problema no es cometer errores, somos humanos, es no recocerlos y perseverar en ellos.