La Justicia da luz verde a la publicación del libro sobre José Bretón

La Audiencia de Barcelona ha dictado una resolución que confirma finalmente que se puede publicar el libro sobre José Bretón en el que confiesa que mató a sus dos hijos.

Desestima así la petición de la Fiscalía de que se impusiera como medida cautelar la paralización de la distribución del libro de la editorial Anagrama.

Audiencia barcelonesa considera en su auto que la medida cautelar solicitada de suspender la distribución de la obra literaria de Luisgé Martín "no reúne el fundamental requisito de la instrumentalidad".

Esto está directamente relacionado con el hecho de que no se haya presentado una demanda en relación al libro y, por tanto, los magistrados barceloneses resuelven que "la finalidad concreta de la solicitud cautelar no es asegurar la eficacia de una eventual sentencia estimatoria declarante la existencia de una intromisión ilegítima". Lo cual sería imprescindible ya que, explican, debe ser el objetivo de toda medida cautelar civil.

También la rechaza porque no va dirigida a requerir a la editorial para que ponga en conocimiento de la Fiscalía el contenido de la publicación, que sería otro escenario en el que sí se podría valorar la imposición de la cautelar. Tampoco "consta", y por ello se aleja más que encaje una medida cautelar, "contra quien iría dirigida la eventual demanda: si contra la editorial, contra el autor del libro, o bien contra los dos".

Como el objetivo de la petición del Ministerio Público es la paralización de la publicación para decidir si se presenta la demanda y no garantizar la protección de derechos mientras se resuelve una demanda que no ha sido presentada, no ha lugar a que exista una procedencia de fijar como cautelar el secuestro provisional del libro de Anagrama.

En definitiva, el tribunal considera que la solicitud no procede porque "ha sido presentada previamente a la interposición de demanda, con base en la inminente publicación del libro, que estaba prevista para el pasado día 26 de marzo de 2025, y con la referida finalidad de estudiar si se presenta o no una demanda, de forma que la medida es solicitada sin venir anudada a ninguna demanda, presente o futura".