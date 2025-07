Justin Bieber rompe su silencio de cuatro años con el lanzamiento por sorpresa de 'SWAG', su séptimo disco

Justin Bieber ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada acción promocional: carteles y pantallas en distintas ciudades de Estados Unidos han revelado la llegada de su nuevo álbum, titulado SWAG. Este trabajo supone su regreso a la primera línea musical tras cuatro años de silencio discográfico desde el lanzamiento de Justice en 2021.

Las imágenes no solo confirman el nombre del disco, sino que también adelantan un posible listado de 21 canciones, entre las que destacan títulos como SWEET SPOT, ALL I CAN TAKE, STANDING ON BUSINESS o FORGIVENESS. Además, el proyecto contará con colaboraciones de artistas como Gunna, Sexxy Red, Cash Cobain, Lil B, Eddie Benjamin y más, aportando distintos matices y estilos.

En este álbum, Bieber ha trabajado también con nombres como el cantautor británico Sekou y el productor Dylan Wiggins — conocido por sus trabajos con The Weeknd — junto a otras figuras emergentes menos conocidas por el gran público.

Artista de éxito

El cantante canadiense Justin Bieber, de 31 años de edad, acumula más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de su generación. Desde su irrupción en la escena musical con My World en 2009, Bieber ha logrado mantenerse en lo más alto de las listas internacionales gracias a éxitos como Sorry, Love Yourself o Peaches, convirtiéndose en un fenómeno global que trasciende géneros y fronteras.

La noticia de este lanzamiento coincide, además, con el retiro temporal que el artista está disfrutando en Mallorca. Allí, Bieber ha apostado por un periodo de “detox” acompañado de su familia, aprovechando para relajarse entre paisajes, atardeceres y la gastronomía balear. Una etapa que también parece haber servido para calmar los recientes rumores y polémicas surgidas en torno a la relación con su esposa Hailey.