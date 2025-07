Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, la enfermedad que paralizó la cara de Justin Bieber

En los últimos años la vida de Justin Bieber ha estado marcada por altibajos, tanto en su música como en su estado de salud. Desde su irrupción precoz en la industria musical hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de su generación, el cantante canadiense ha vivido una exposición constante que le ha acompañado tanto en sus éxitos como en sus momentos más difíciles. Rumores de drogas y ruptura, unidos a un prolongado silencio discográfico han mantenido a sus seguidores en vilo en los últimos meses (y años). Hoy, el nombre de Justin Bieber vuelve a copar titulares por el lanzamiento sorpresa de su nuevo disco, pero también por sus problemas físicos y emocionales.

Todo comenzó en 2022, cuando el cantante sorprendió al mundo anunciando que padecía síndrome de Ramsay Hunt, una dolencia que le paralizó medio rostro y le obligó a cancelar varios conciertos de su gira mundial. Este trastorno neurológico es poco frecuente, pero sus síntomas pueden ser graves. En el caso de Bieber, la imagen de su rostro sin movilidad en un lado generó alarma entre sus millones de seguidores.

A través de un vídeo compartido en YouTube, el intérprete explicó que el virus afectó «el nervio en mi oído, los nervios faciales» y provocó que su cara quedara parcialmente paralizada. «Puedes ver que este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír en este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se mueve», comentó en la publicación subida a sus redes.

Qué pasa en el síndrome de Ramsay Hunt

Este síndrome, descrito por primera vez en 1907 por el neurólogo James Ramsay Hunt, es de sobra conocido aunque no tenga vacuna. Cada año afecta a 5 de cada 100.000 personas aproximadamente, aunque los expertos animan a pensar que se encuentra infradiagnosticado.

Su causa se encuentra en la reactivación del virus de la varicela-zóster, que provoca enfermedades tan comunes como la varicela (que pasamos todos en algún momento de nuestra vida) o el herpes zóster, en aumento en España y otros lugares del mundo. Esto es porque el virus zóster puede permanecer latente en el sistema nervioso durante años y reactivarse en momentos de debilidad inmunológica, estrés o enfermedades previas, como le ocurrió a Justin Bieber.

El síndrome de Ramsay Hunt se manifiesta con parálisis facial unilateral, dolor de oído severo, erupciones en el oído o en la boca, vértigo y, en ocasiones, pérdida auditiva. La pronta administración de antivirales y corticoides es crucial para reducir secuelas, aunque la recuperación total puede tardar meses.

Afortunadamente, el artista de 31 años de edad superó esa etapa y regresa con fuerza al panorama musical. Acaba de lanzar su nuevo álbum, titulado SWAG, lo que marca su regreso después de cuatro años sin publicar música inédita. Según The Hollywood Reporter, fue en abril cuando viajó a Islandia para finalizar el disco. Las primeras pistas sobre este nuevo álbum de Justin Bieber las dejó el propio cantante en Instagram, donde compartió el tracklist con sus más de 294 millones de seguidores.

Preocupación por el estado de salud mental de Justin Bieber

Este esperado álbum de Justin Bieber, el séptimo de su carrera, llega en un momento especialmente vulnerable para el cantante, también por cuestiones de salud, esta vez, de salud mental. En la actualidad se encuentra de retiro «detox» en Mallorca. Pero, durante los últimos meses, se ha mostrado abiertamente afectado por el llamado «síndrome del impostor», expresando en redes que siente que no merece su éxito: «Si supieran lo crítico que soy, lo egoísta que soy, no me dirían eso». Esta sinceridad ha conectado con fans que también luchan con inseguridades similares, pero también ha generado preocupación por su posible vuelta al abuso de drogas, que caracterizó su pasado. No obstante, su agencia de representación ha desmentido que eso sea cierto.

La vida personal del cantante también ha estado en el foco mediático en las últimas semanas. Los rumores de crisis con Hailey Bieber, la mujer de Justin Bieber, se intensificaron después del nacimiento de su hijo, Jack Blues Bieber, hace menos de un año. Las publicaciones recientes del artista en Instagram, donde aparece fumando o con aspecto cansado, han generado preocupación, unido al hecho de que dejó de seguir a su pareja en Instagram. No obstante, su equipo ha desmentido cualquier recaída en el consumo de drogas y atribuye su apariencia al trabajo intenso en el estudio, preparando este nuevo lanzamiento: SWAG Justin Bieber.

Con este disco de Justin Bieber, el artista de Ontario busca reconectar con su audiencia, pero también cerrar un ciclo marcado por la enfermedad, la presión mediática y las dudas sobre su recuperación.