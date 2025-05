Kevin Spacey se compara con Kirk Douglas, perseguido en la caza de brujas de McCarthy

Kevin Spacey, que recibió este martes en Cannes un premio a la trayectoria de la organización sin ánimo de lucro Better World Fund, comparó su situación con la que vivió Kirk Douglas en los años 50 cuando fue incluido en la lista negra de Hollywood dentro de la "caza de brujas" del senador Joseph McCarthy. Una treintena de hombres acusaron públicamente a Spacey por agresión sexual o comportamiento inapropiado, acusaciones de las que posteriormente salió absuelto. Douglas fue una de las víctimas del McCarthismo por defender al escritor y guionista Dalton Trumbo, acusado de comunista.

"Sabemos lo que eso significa, ¿Verdad? Significa que no pudo encontrar trabajo como guionista en Hollywood durante 13 años". Y Douglas aseguró que para los actores "es fácil interpretar al héroe en pantalla", pero en la vida real "las opciones no siempre son tan claras". Spacey, de 65 años, aseguró que "hay momentos en los que uno tiene que defender sus principios".

"He aprendido mucho de la historia, se repite con mucha frecuencia. La época de la lista negra fue terrible en nuestra industria y debemos aprender de ella para que no vuelva a ocurrir", aseguró. Unos 475 profesionales se vieron afectados por acusaciones falsas y sus vidas fueron dañadas o destruidas. Y hoy, "nos encontramos de nuevo en la intersección de la incertidumbre y el miedo en la industria cinematográfica y más allá".

Al respecto citó el caso del escritor Tim Doyle, censurado por el Sindicato de Guionistas debido a una publicación que hizo el día 100 de la huelga sindical y aunque se disculpó, no ha vuelto a conseguir trabajo. Hace apenas dos semanas le revocaron esa censura. "Estas decisiones desacertadas y peligrosas deberían ser rechazadas, ya que ninguno de nosotros debería pertenecer jamás a una organización, sindicato o industria que se dedique a poner en listas negras a alguien". Y acabó parafraseando una famosa canción de Elton John: 'I'm still standing' (Sigo en pie).

Antes de la gala, que no tiene ninguna relación con el Festival de Cannes, el actor se había mostrado encantado en unas breves declaraciones a la prensa. "Es muy agradable estar de vuelta. Me alegro de estar trabajando". El dos veces ganador del Óscar por "American Beauty" (1999) y "The Usual Suspects" ("Sospechosos habituales", 1995), era uno de los actores más respetados de Hollywood hasta que en 2017 llegó la primera de las acusaciones en su contra.

Esas acusaciones supusieron su salida fulminante de varios proyectos, como la última temporada de la serie 'House of Cards'. Posteriormente fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en el Reino Unido y ganó una demanda civil en Estados Unidos tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986. Aunque desde que se conocieron las acusaciones ha participado en pocos proyectos, actualmente tiene tres películas ya rodadas y que se estrenarán en los próximos meses: "The Awakening", "Gore" y "1780".