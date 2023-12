KISS se despide de los escenarios, pero sus avatares digitales seguirán tocando

La icónica banda de rock estadounidense KISS realizó su último concierto de despedida como parte de la gira "End of the Road". El espectáculo, que tuvo lugar en un estadio lleno de fanáticos devotos, contó con la presencia de los miembros originales, Paul Stanley y Gene Simmons, junto con otros talentosos integrantes de la banda.

Los asistentes al concierto fueron testigos de una noche llena de nostalgia mientras KISS interpretó clásicos atemporales como "I Love It Loud" y "Beth", transportando a la audiencia a través de décadas de éxitos y recuerdos inolvidables. Sin embargo, la sorpresa más impactante llegó después de que los miembros originales abandonaron el escenario.

En un giro futurista, avatares digitales de los legendarios músicos tomaron el lugar de Stanley, Simmons y compañía, continuando la actuación con la emblemática canción "God Gave Rock And Roll To You". La audiencia quedó boquiabierta al presenciar la perfecta recreación digital de los miembros de KISS, gracias a la tecnología de vanguardia proporcionada por la renombrada empresa de efectos visuales Industrial Light & Magic, fundada por el cineasta George Lucas.

Pero la innovación no se detiene ahí. KISS anunció una asociación estratégica con Pophouse Entertainment Group para asegurar su inmortalidad en las décadas venideras. La colaboración pretende llevar la experiencia de la banda al ámbito digital, utilizando avanzadas técnicas de captura de movimiento para preservar la esencia única de KISS para las generaciones futuras.

El espectáculo de avatares digitales marca un paso significativo en la evolución del entretenimiento en vivo, siguiendo los pasos de la banda sueca ABBA en la presentación de conciertos con tecnología similar. KISS, una banda que siempre ha abrazado la innovación en su carrera, ha dejado una marca indeleble en la historia del rock, y su despedida no solo fue un adiós emotivo, sino también un vistazo al emocionante futuro de la música en vivo.