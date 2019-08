La Joven Orquesta de la Unión Europea da la nota

Cuando se habla de música clásica no es raro que la imagen que aparezca en la mente sea la de rostros serios, corbatas y bastones, meñiques estirados y ambiente elitista. Parece que hasta no llegar a una edad adulta es tabú comentar que vas a ir al teatro a ver una orquesta o una ópera. Sin embargo, hablar de un mundo sin conocerlo no queda lejos de la ignorancia. La clásica, al igual que todo tipo de música, ofrece sensaciones: desde erizar la piel hasta conectar con la capacidad de una persona y su instrumento de hacerte levantar del asiento. Y, para conseguir esto, hacen falta años de trabajo, dedicación y, sobre todo, vocación y energía. Todo esto, que se lo digan a la Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO). Actualmente, los músicos que componen esta agrupación están recorriendo diferentes ciudades europeas llenando importantes teatros, embobando a viandantes en las calles y rompiendo silencios en museos. Se podría incluso hablar de éxito: en su último concierto en Bolzano, el pasado martes, agotaron por sexta vez las entradas con un público que se entregó con la misma fuerza que los propios músicos emplearon para interpretar a Mahler. Sin embargo, aún conociendo el caso de la EUYO, parece que la música clásica sigue atascada en un tópico tradicional y aburrido.

Según datos del INAEM, España es el país con más representación en esta orquesta. Con siete más que el año pasado, en esta temporada -hicieron una gira a principios de año y en los meses de verano están realizando la segunda ronda- son 34 jóvenes españoles los que han pasado la prueba de acceso, siendo Polonia el segundo país con más representación y Reino Unido el tercero. Sin embargo, este hecho son meras cifras teniendo en cuenta que la EUYO no toca en España. Rosa de Valme García (violonchelo), de 24 años, Daniel Munarriz (percusión), de 22, Belén Barberá (viola), de 23 y Salomé Osca (viola), de 22, no entienden por qué hay tanto talento español y, aún así, es de los pocos países que no acoge conciertos de la EUYO. “Entendemos que la cultura de música clásica en España es menor que en la de otros países europeos, pero seguro que si la orquesta tocara en nuestro país las entradas se agotarían igual”, explican. Y, de la misma manera que no entienden que no haya conciertos en ninguna fecha de la gira en ningún teatro español, también lo achacan “a la poca visibilidad que se da a la EUYO en medios de comunicación”.