La Orquesta de Filadelfia cancela la actuación de Plácido Domingo para el próximo 18 de septiembre

La Orquesta de Filadelfia ha cancelado la actuación del tenor español Plácido Domingo prevista para el próximo 18 de septiembre dentro del concierto de inauguración de temporada, tal y como ha confirmado la institución.

La orquesta ha confirmado que "retira su invitación" a Domingo tras conocerse las acusaciones de nueve mujeres contra el tenor por acoso sexual. La Orquesta de Filadelfia ha adelantado además que los cambios en el programa y los nuevos artistas se anunciarán más adelante.

"Estamos comprometidos en ofrecer un ambiente seguro, respetuoso, colaborativo y apropiado para la orquesta y sus miembros, así como para los artistas invitados, compositores y nuestros espectadores", ha señalado en un comunicado.

Ésta es la primera cancelación tras las denuncias de acoso. Por el momento, la presidenta del Festival de Salzburgo en Austria, Helga Rabl-Stadler, ha confirmado en un comunicado que el certamen mantendrá las funciones previstas para el 25 y el 31 de agosto de la ópera 'Luisa Miller' de Verdi en las que actúa el tenor Plácido Domingo, que este martes ha sido acusado por nueve mujeres de acoso sexual.

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Además de su competencia artística, me impresionó desde el principio su trato cariñoso hacia todos los empleados del festival", ha explicado Rabl-Stadler en un comunicado. A día de hoy, las entradas para el espectáculo del 25 de agosto ya están agotadas, mientras que todavía quedan para el del 31 de agosto.

"Conoce todos los nombres, desde el conserje hasta la secretaria. Nunca deja de agradecer a nadie que le ayude con cualquier asunto, por pequeño que sea. Si las acusaciones en su contra hubieran sido expresadas dentro del Festival, estoy segura de que habría oído hablar de eso", ha apuntado.

Domingo también ha recibido el apoyo de Joseph Volpe, el que fuera director general de la Metropolitan Opera desde 1990 a 2006 y que en declaraciones recogidas por Europa Press a 'The New York Times' ha asegurado no haber escuchado nunca ninguna acusación contra el tenor español.

"Conozco a Plácido desde que hizo su debut en el Met en 1968 y nunca hubo una denuncia en su contra por acoso sexual. "Es un caballero y se preocupa mucho por la gente", ha resaltado.

Por su parte, un portavoz de la Royal Opera House en Londres --en la que también está prevista una actuación de Domingo el próximo año-- no ha confirmado al 'NYT' si se mantendrá como estaba previsto, a pesar de recalcar que tienen una "política de tolerancia cero hacia el acoso de cualquier tipo". "Pero la institución no ha tenido conocimiento de ninguna acusación contra el tenor durante sus visitas como artista o director de orquesta", ha concluido.