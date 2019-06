Las Grecas, en el Primavera Sound

Ellos querían versionar el "Popemas" de Nosotrash pero les recordaron que su actuación en el Primavera Sound iba a ser a las tres de la mañana. "No era plan, dice Amaia Tirapu, cantante y compositora de Kokoshca sobre su actuación en el Your Heineken Stage del festival, en el que, finalmente, optaron por una pasión secreta suya: Las Grecas y sus temazos iban a protagonizar su actuación. Podemos decir que, quizá líricamente, tengan algo que ver, pero musicalmente... "A mí me encantan. Son para poner de fiesta, claro, no tanto para un día en casa de tranquis", señala Amaia. A su lado, Álex López, batería, asiente: "Estamos lejos, estamos en Pamplona, pero hay una veta ahí indiscutible, que siempre nos ha gustado". Lo cierto es que casi nadie toma en serio ni sus canciones ni su carrera: "Total, las tenemos como de broma. Pero en realidad hicieron discos súper arriesgados, hicieron lo que les dio la gana en temas de producción...", dice Amaia.

Fueron menospreciadas por una generación al completo. "Claro, como pasaría hoy con el trap. Porque ellas hacían música de la calle. Los teóricos, los estudiosos, deben salir a la calle", dice la cantante. "Mi abuelo era muy flamenco, muy ortodoxo, pero los Chunguitos y las Grecas le parecían bien",apunta Álex. "Creo que hace falta una búsqueda de raíces en el Indie español que es algo que han hecho muy bien los Planetas, pero que tenemos que hacer todos. Escarbar y buscar para saber de dónde venimos. Nosotros cantamos de nuestras cosas de las calles de Pamplona pero también hemos metido sonidos de la Semana Santa, por ejemplo", explica.

"Creo que es un error intentar copiar a los grupos americanos", dice Amaia, que achaca el ostracismo en el que cayó el grupo en "cuestiones personales. No supieron gestionar bien el dinero y la fama". Ya se sabe, la famosa frase de ponerse como Las Grecas. "Nos han hecho ese chiste cien veces estos días. Y la verdad es que estamos un poco nerviosos porque tocar estas canciones con ritmos a los que no estamos acostumbrados nos va a suponer un reto. Yo me he sorprendido tocando cosas que no sabía que podía tocar. Hemos preparado en concierto en tres semanas", explica Álex.

Las canciones de las Grecas pasadas por el tamiz del rock de Kokoshca. "Algo así como si fuéramos Pata Negra. Que sonaban rumba y flamenco pero muy potentes y muy rockeros", señala el batería. "Queremos intensidad de guitarra, nada de acústicas. Y no llevamos cajón flamenco sino batería. Y hasta hemos traído dos palmeros y se lo digo a todo el mundo que me encuentro. Ayer se lo dije a Jota". Para Amaia, como cantante, no supone un problema cantar a Las Grecas. "Las he cantado mil veces, y aunque soy de Pamplona, me gusta hacerme la gitanilla a veces". Grandes clásicos como "Te estoy amando locamente", "Achilipú" y "La zarzamora" resonaron en el Primavera Sound.