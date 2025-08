M.A. Lamata: «Hemos hecho una película para ese niño que todos llevamos dentro»

Siete años después el director maño Miguel Ángel Lamata ha vuelto a ponerse al frente de la segunda entrega de la adaptación a la gran pantalla de la saga de literatura infanto-juvenil «Los futbolísimos», original de Roberto Santiago. Si en agosto de 2018 esta comedia familiar cosechó unos números importantes en taquilla, no esperan menos para este verano los responsables de mudar del papel al cine la entrega apellidada «El misterio del tesoro pirata», en la cual Pakete y el resto de la pandilla del Soto Alto FC habrán de vencer al equipo de Los Jutos, a la vez que se verán involucrados en el robo de un banco.

Pasan siete años entre la primera y la segunda entrega de «Los futbolísimos». ¿Por qué?

Bueno, creo que es que hemos estado entretenidos con otras cosas: los productores han estado haciendo dos películas, yo estuve con una obra de teatro, una película de terror y un documental..., y es verdad que tampoco teníamos la obligación de echar a correr. Cuando dieron el pistoletazo de salida nos pusimos muy contentos, porque de alguna manera fantaseamos todos con seguir en 2018 y 2019 con la misma pandilla, pero a veces pasa el tiempo y los proyectos tardan en financiarse, o tardas en encontrar el compañero de viaje ideal. Al final creo que hay algo interesante en que hayan pasado estos siete años, porque hay un reseteo en la pandilla de «Los futbolísimos», y quizás ese tiempo ha hecho que la segunda parte sea mejor que si la hubiéramos hecho deprisa y corriendo.

La primera entrega se estrenó también en el mes de agosto, de 2018, y tuvo muy buena acogida: ¿piensas que es una buena fecha para una cinta como esta?

A mí me parece que sí porque la película tiene un tono veraniego muy claro. Es una película que pedía algo de playa, vacaciones: digamos que los niños tienen más tiempo para dedicarse a resolver misterios y a las aventuras. Es un momento en el que el público creo que está esperando este tipo de película; además en el caso de «Los Futbolísimos» es una saga literaria sobre la que nuestro público objetivo está expectante.

En esta ocasión no participas en el guión de la película.

Antes de hacer esta película yo estaba haciendo una de terror, y entonces en esta película yo he aterrizado más como director; también es verdad que el libro lo conocía muy bien: «El misterio del tesoro pirata» indiqué que me parecía la mejor opción de los que había publicados para hacer la segunda parte, por esa mezcla que tenía de más aventuras: recordaba todavía más a las películas de Spielberg con las que crecí. Y de todas formas «Los futbolísimos» tiene una base de comedia muy amplia, que se enriquece mucho a partir del juego que yo planteo a los actores.

El cambio de los actores infantiles es por motivos evidentes, pero también hay sustituciones en la alineación adulta.

Fue simplemente porque ni Antonio Pagudo ni Toni Acosta podían estar en la segunda película. María Zabala es una actriz de un talento excepcional, un huracán cómico y dramático; y con Miguel Ángel Muñoz hemos hecho teatro juntos, una película previa, nos conocemos muy buen, somos amigos, y yo sabía que le iba a aportar una nueva dimensión al personaje de Felipe. El caso de los niños sí que es cierto que, igual que cada cierto tiempo se cambia de James Bond, también hay algo interesante que ocurre cuando Pakete es otro actor, cuando Toni es otro actor... De alguna forma es excitante cómo van a redefinirse las personalidades de unos personajes que son ya para nuestros seguidores unas auténticas leyendas literarias.

Una de las nuevas actrices es Cossete Silguero, que también trabaja contigo en «La ahorcada». ¿Qué has visto de especial en ella?

Cuando la conocen mucha gente me dicen «¡Dios mío!, parece una actriz de cuarenta años atrapada en la identidad de una niña de doce». Y hay algo de eso, es una actriz con una pasión desbordante por su oficio, con una vocación como pocas. Y luego tiene una ambición enorme entendida como ganas de que las cosas queden muy bien. Yo a los jóvenes actores de «Los futbolísimos» no los dirijo como si fueran niños, los dirijo como si fueran actores, exactamente igual y con las mismas líneas de comunicación que tengo con los actores adultos.

Entiendo que al pasar siete años desde la primera entrega, el público objetivo de la saga se amplía, ya que a las nuevas generaciones se suman los que antes tenía 8 ó 10 años, y hoy están en la adolescencia.

Posiblemente, porque los que hemos intentado es que no sea solamente una película que divierta al público más joven, sino que también si padres, tíos o abuelos van al cine que no digan que menudo ladrillo les he hecho comerse. Creo que las tramas de los adultos también se puede desarrollar cierta empatía con ellas por parte del público de más edad, y al final es una película que me gusta decir que es para niños, pero también para ese niño que todos llevamos dentro. Creo que por lo general es bastante complicado aburrirse con esta película.