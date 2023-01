Globos de Oro: la reparación sí será televisada

Han transcurrido, exactamente, 680 días. La última vez que la gala de los Globos de Oro se retransmitió por televisión fue el 1 de marzo de 2021, con una ceremonia fuertemente condicionada por la pandemia, presentada por Tina Fey y Amy Poehler y en la que algunos ya imaginaban el particular vía crucis por el que la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) estaba a punto de transitar. Durante el aguacero del #MeToo, fueron varios los profesionales que denunciaron las malas prácticas dentro de la organización, desde el flagrante abuso sexual de algunos intérpretes hasta el vulgar soborno para votar a una u otra producción. Pero la verdadera crisis de la HFPA, al menos en términos publicitarios, llegó en el verano de 2021. Varias asociaciones de actores, productores, guionistas y, sobre todo, periodistas afroamericanos denunciaron conjuntamente la falta de diversidad en la asociación. Y los datos les daban la razón: entre 2001 y 2021, la HFPA no admitió a un solo miembro negro entre sus filas, restringiendo el derecho a voto y, por supuesto, marginalizando a una importante parte del sector que trabaja en Estados Unidos. Actores como Tom Cruise se sumaron al reclamo, devolviendo sus (tres) estatuillas y degradando todavía más si cabe a la institución.

Para cuando llegó el otoño, la caída en desgracia de los otrora segundos premios más importantes del año se confirmaba: NBC, cadena amiga de la organización y hogar de la gala de entrega desde hace décadas, decidía congelar su contrato de retransmisión aludiendo a la «necesidad de reformas estructurales» en la HFPA. Así, los Globos de Oro se quedaban sin casa para 2022 y su triste reparto se produjo en la más vergonzosa intimidad de una cena con algunos de los nominados y los premios llegando por servicio de paquetería a los agraciados. Hasta la elección del rapero Snoop Dogg para anunciar las nominaciones, de entre todo el firmamento «hollywoodiense», parecía penitencia.

Esta noche, madrugada en España, la alfombra roja volverá a estirarse en Los Angeles, pero con precauciones que hablan de reparación: el presentador de la gala será el cómico afroamericano Jerrod Carmichael y la entrega pasará del habitual domingo, en horario estelar, a un «triste» martes, para no opacar ni al baloncesto ni al fútbol americano. La gran fiesta mamarracha del cine, aquella donde se podía insultar a los invitados y subir a recoger el premio copa en mano, se convertirá en un guateque con carabinas, una reducción amarga y pública a la esencia, en busca del perdón público que ya es institucional, con un corpus de votantes que llega ahora hasta el 52% de mujeres. Respecto a los galardones en sí, si es que importa con medio planeta cine atento a la contrarreforma, queda por ver si «Severance» puede robarle protagonismo a «The Crown», dominadora de las últimas ediciones, y también si «Almas en pena de Inisherin» se confirma como la película del año frente a las opciones taquilleras de «Elvis», «Top Gun: Maverick» o la secuela de «Avatar». Nos guste o no, parece que la reparación sí será televisada. Aunque no en «prime-time».

Lista completa de nominados de los Globos de Oro 2023

Mejor actor en una serie limitada o película para televisión

-Taron Egerton, “Black Bird”

-Colin Firth, “The Staircase”

-Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

-Evan Peters, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión

-F. Murray Abraham, “The White Lotus”

-Domhnall Gleeson, “The Patient”

-Paul Walter Hauser, “Black Bird”

-Richard Jenkins, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Seth Rogen, “Pam and Tommy”

Mejor actor de televisión - Comedia o musical

-Donald Glover, “Atlanta”

-Bill Hader, “Barry”

-Steve Martin, “Only Murders in the Building”

-Martin Short, “Only Murders in the Building”

-Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor serie de televisión - Comedia o Musical

-”Abbott Elementary”

-”The Bear”

-“Hacks”

-”Only Murders in the Building”

-“Wednesday”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Drama

-Jessica Chastain, “George and Tammy”

-Julia Garner, “Inventing Anna”

-Lily James, “Pam and Tommy”

-Julia Roberts, “Gaslit”

-Amanda Seyfried, “The Dropout”

Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión - Musical o comedia

-Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

-Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

-Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

-Niecy Nash-Betts, “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión

-Elizabeth Debicki, “The Crown”

-Hannah Einbinder, “Hacks”

-Julia Garner, “Ozark”

-Janelle James, “Abbott Elementary”

-Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Mejor serie limitada o película hecha para televisión

-”Black Bird”

-”Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

-”Pam and Tommy”

-”The Dropout”

-”The White Lotus: Sicily”

Mejor película de animación

-”Pinocho, de Guillermo del Toro”

-”Marcel the Shell With Shoes On”

-”El gato con botas”

- “Red” / “Turning Red”

Mejor película extranjera

-“RRR”

-”Argentina, 1985″

-“Close”

-”All Quiet in the Western Front”

-”Decision to Leave”

Mejor banda sonora original - Cine

-Alexandre Desplat, “Pinocho, de Guillermo del Toro”

- Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

-Justin Hurwitz, “Babylon”

-John Williams, “The Fabelmans”

.-Carter Burwell, “Almas en pena de Inisherin”

Mejor guion - Cine

-Todd Field, “Tár”

-Tony Kushner & Steven Spielberg, “The Fabelmans”

-Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

-Martin McDonagh, “Almas en pena de Inisherin”

-Sarah Polley, “Women Talking”

Mejor actriz de televisión - Drama

-Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

-Laura Linney, “Ozark”

-Imelda Staunton, “The Crown”

-Hilary Swank, “Alaska Daily”

-Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de cine - Musical o comedia

-Diego Calva, “Babylon”

-Daniel Craig, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

-Adam Driver, “White Noise”

-Colin Farrell, “Almas en pena de Inisherin”

-Ralph Fiennes, “The Menu”

Mejor dirección de cine

-James Cameron, “Avatar: The Way of Water”

-Daniel Kwan and Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

-Baz Luhrmann, “Elvis”

-Martin McDonagh, “Almas en pena de Inisherin”

-Steven Spielberg, “The Fabelmans”

Mejor serie de televisión - Drama

-”Better Call Saul”

-”The Crown”

-”House of the Dragon”

-“Ozark”

-“Severance”

Mejor actriz de reparto - Cine

-Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

-Kerry Condon, “Almas en pena de Inisherin”

-Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

-Dolly De Leon, “Triangle of Sadness”

-Carey Mulligan, “She Said”

Mejor canción original - Cine

-“Carolina,” Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

-”Ciao Papa,” Guillermo del Toro & Roeban Katz (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

-”Hold My Hand,” Lady Gaga and Bloodpop (Top Gun: Maverick)”Lift Me Up,” Tems, Ludwig Göransson, Rihanna and Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

-”Naatu Naatu,” Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor actor de televisión - Drama

-Jeff Bridges, “The Old Man”

-Kevin Costner, “Yellowstone”

-Diego Luna, “Andor”

-Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

-Adam Scott, “Severance”

Mejor actor de reparto - Cine

-Brendan Gleeson, “Almas en pena de Inisherin”

-Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

-Barry Keoghan, “Almas en pena de Inisherin”

-Brad Pitt, “Babylon”

-Eddie Redmayne, “The Good Nurse”

Mejor actriz de cine - Drama

-Cate Blanchett, “Tár”

-Olivia Colman, “Empire of Light”

-Viola Davis, “The Woman King”

-Ana de Armas, “Blonde”

-Michelle Williams, “The Fabelmans”

Mejor actriz de cine - Musical o comedia

-Margot Robbie, “Babylon”

-Anya Taylor-Joy, “The Menu”

-Emma Thompson, “Good Luck to You, Leo Grande”

-Lesley Manville, “Mrs. Harris Goes to Paris”

-Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Mejor actor de cine - Drama

-Austin Butler, “Elvis”

-Brendan Fraser, “The Whale”

-Hugh Jackman, “The Son”

-Bill Nighy, “Living”

-Jeremy Pope, “The Inspection”

Mejor película - Musical o comedia

“Babylon”

“Almas en pena de Inisherin”

“Everything Everywhere All at Once”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Triangle of Sadness”

Mejor película - Drama

“Avatar: The Way of Water”

“Elvis”

“The Fabelmans”

“Tár”

“Top Gun: Maverick”