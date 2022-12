Manual de resistencia contra la amenaza globalitaria

Esa máscara maquiavélica con bigote de Dalí es ya un símbolo de la resistencia ante el poder, de la lucha del que nada tiene frente al todopoderoso. Así lo vimos no solo en «La casa de papel», en la que los ladrones consiguen lo imposible con sus máscaras y monos rojos, sino también en el misterioso Anonymous. Se trata de ese movimiento de protesta descentralizado, sin rostro, basado en internet, que realizan eventualmente ataques cibernéticos contra gobiernos, corporaciones, instituciones y agencias gubernamentales. Son el rostro de la resistencia, y todo lo basan en la duda y la investigación, aspectos infalibles para prevenir a una amenaza globalitaria. Así lo concibe Carlos Astiz en «R de Resistencia» (Libros Libres), obra que publica como un manual contra la dictadura de los globalitarios. Explica el periodista y autor a este diario que «la duda es revolucionaria, y consiste en poner en cuestión ese pensamiento único y obligatorio que pretenden imponernos desde el poder. Hay que conocer al enemigo, organizarse para combatirlo y vencerlos, porque tenemos que tener claro que la vida está de nuestra parte».

Explica Astiz que esta amenaza puede llegar a tener nombres y apellidos, tan conocidos «como los Rockefeller, los Ford, Soros, Rothschild, Gates... Esos grandes magnates que controlan partes sustanciales de la economía mundial y que quieren controlar nuestras vidas». Asegura que tienen entre manos un proyecto «que pretende convertirnos en siervos a nivel global», y que también se refleja en cada país. «Esa amenaza la vemos en España, donde el gobierno de Pedro Sánchez se empeña en recortar derechos y libertades, en conducirnos a la liquidación de nuestro campo y nuestra industria, de hacernos dependientes de otros», explica. Una serie de actuaciones que, unidas a la renuncia individual a pensar o reflexionar, no tendrían otra consecuencia que «nos vengamos a menos, que se produzca un ciclo de destrucción de individuos, parejas, familias, sociedades y naciones».

En «R de Resistencia», Astiz habla de un curioso concepto: el «filantrocapitalismo»: «Hace tiempo que los billonarios se dieron cuenta de que la gente aceptaba mejor lo que les decía una ONG o un departamento universitario que una empresa o un departamento estatal». Se trata, por tanto, de apelar a los sentimientos, a los buenos deseos y a las bonitas palabras, «para que aceptemos un proyecto de liquidación imponiendo el aborto o la eutanasia como derechos humanos, a través de esa izquierda sexualista que ya no tiene una propuesta de sociedad alternativa al capitalismo», zanja Astiz.

El miedo

Una obra que funciona de manual de resistencia y para la que Astiz no quiere «creyentes, sino lectores que duen, que se informen por sí mismos. Pretendo ayudar a encontrar diversas fuentes de comunicación y ponerlas al alcance para crear interés por averiguar la verdad de lo que está sucediendo». Para ello, toma como ejemplo una crisis tan reciente y conocida como la del Covid que, asegura el periodista, «ha servido para despertar a mucha gente, yo incluido. No era tanto una cuestión de salud como una política que iba de control, de represión, de terror. Todas las dictaduras han usado la herramienta del miedo y lo van a seguir usando mientras puedan». Y concluye: «son muy poderosos, pero no son omnipotentes y ya han sido derrotados en numerosas ocasiones. Pronto lo volverán a ser y, esta vez, de forma definitiva».