Las acusaciones de abuso sexual a Neil Gaiman dejan al autor sin editorial

Dark Horse Comics anunció en X que ya no lanzaría su serie ilustrada basada en la novela de Gaiman, "Anansi Boys". La séptima de las ocho ediciones previstas salió a principios de este mes: "Dark Horse se toma en serio las acusaciones contra Neil Gaiman y ya no publicamos sus obras", se lee en el comunicado de Dark Horse, que todavía incluye los libros de Gaiman en su sitio web.

Las acusaciones contra Gaiman, conocido por éxitos de ventas como las series “Coraline” y “The Sandman”, surgieron por primera vez el verano pasado en un podcast de Tortoise Media. Después de que un extenso artículo de la revista 'New York Magazine' que incluyera acusaciones de agresión, abuso y coerción de ocho mujeres, Gaiman respondió con una publicación en el blog, negando haber actuado mal: “Como la mayoría de nosotros, estoy aprendiendo y tratando de hacer el trabajo necesario, y sé que no es un proceso de la noche a la mañana”, escribió. “Al mismo tiempo, al reflexionar sobre mi pasado –y al repasar todo lo que realmente sucedió en contraposición a lo que se alega– no acepto que haya habido ningún abuso”.

Gaiman ha trabajado con numerosas editoriales a lo largo de los años. Dos de ellos, HarperCollins y W.W. Norton, han dicho que no tienen planes de publicar sus libros en el futuro. Otros, incluido Bloomsbury, hasta ahora se han negado a hacer comentarios.

Gaiman todavía incluye a la Agencia Stephen Barclay en su sitio web como contacto para apariciones personales, pero su nombre no aparece en la lista de clientes de la agencia. Barclay no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Disney ha pausado una adaptación planificada de “The Graveyard Book” de Gaiman, mientras que Netflix todavía tiene programado lanzar una segunda temporada basada en “The Sandman”.