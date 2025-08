Los ensayos también son para el verano: ocho libros para sumergirse en vacaciones

En tiempos de atrofia del pensamiento y la imaginación a causa de la saturación de pantallas en la sociedad digital, el verano se presenta también como una oportunidad para ejercitar las neuronas con lecturas que inviten a reflexionar sobre el mundo actual, como éstas publicadas en los últimos meses.

"El cielo en desorden", Slavoj Zizek (Anagrama)

El nuevo ensayo del polémico e influyente pensador esloveno Sloavoj Zizek es una colección de 36 piezas breves que trazan un recorrido por el convulso presente y sus puntos calientes: Trump, China, Oriente Medio, calentamiento global, migraciones, capitalismo.

Zizek advierte de que estamos en una era de emergencia global en la que el orden social se está desintegrando y aboga por "un nuevo comunismo".

"Guerras cognitivas", Daniel Iriarte (Arpa)

Periodista experto en geopolítica, Daniel Iriarte indaga en la trastienda tecnológica, los ejércitos virtuales, bots y aplicaciones de IA para desvelar las estrategias de manipulación digital que mueven el mundo.

Este libro trata de demostrar que el campo de batalla de la guerra que se libra en la actualidad es la mente de los ciudadanos, que desconocen cómo los datos que un simple teléfono móvil recaba a cada segundo sirven para moldear los cerebros de millones de personas.

"Igualdad, qué es y por qué importa", Thomas Piketty, Michael J. Sandel (Debate)

Thomas Piketty y Michael J. Sandel, dos de los pensadores más influyentes de la actualidad, reflexionan sobre el valor de la igualdad en distintos ámbitos como la economía, la filosofía o la historia y abordan las profundas divisiones que persisten en el mundo a causa de la desigual riqueza y el mal uso del poder.

El libro se plantea como un diálogo entre ambos en torno a una serie de preguntas relacionadas con estos temas.

"Que alguien los mate", Patricia Evangelista (Reservoir Books)

Crónica sobre la guerra contra las drogas en Filipinas, el libro ha sido calificado entre los mejores del año en Estados Unidos por publicaciones como TIME, The New Yorker o The New York Times.

Patricia Evangelista escribe sobre una nación que descubrió la fragilidad de sus instituciones democráticas bajo el régimen de Rodrigo Duterte, quien llegó a la presidencia en 2016 y declaró una guerra contra las drogas que devino una operación a gran escala de violencia indiscriminada e impunidad ante la ley.

"Si ardemos", Vincent Bevins (Capitán Swing)

Con el subtítulo "La década de las protestas masivas y la revolución que no fue", este libro es una investigación meticulosa sobre la serie de levantamientos que pretendían reestructurar las sociedades en todo el mundo, y que en su mayoría fracasaron, entre 2010 y 2020.

Desde la llamada Primavera Árabe hasta las protestas del Parque Gezi en Turquía, la erupción de la «V de Vinagre» en Brasil, el levantamiento Euromaidán en Ucrania y los movimientos estudiantiles en Chile y Hong Kong, Bevins traza este recorrido a través de más de doscientas entrevistas realizadas a lo largo de cuatro años en una docena de países.

"El mejor de los mundos imposibles", Gabriel Ventura (Anagrama)

En este ensayo de pequeño formato Gabriel Ventura (Granollers, 1988) analiza el 'reality shifting', una práctica virtual en auge desde el confinamiento entre miles de jóvenes que, ante la impotencia frente al mundo exterior se lanzan a una realidad paralela.

A partir de ahí, enlaza con temas como la contracultura, la espiritualidad, internet, la física cuántica o el multiverso.

"Devoción", Pablo D'Ors (Galaxia Gutenberg)

Nieto de Eugenio D'Ors, el sacerdote y escritor Pablo D'Ors fue capaz de convertir un libro sobre meditación, "Biografía del silencio", en un "bestseller" internacional con más de 300.000 lectores y ahora sigue ahondando en la espiritualidad en este libro.

La primera parte es una versión personal de los 'Relatos de un peregrino ruso' y la segunda un breve ensayo sobre la devoción que culmina con diez enseñanzas de autoconocimiento.

"El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra. J.G. Ballard, guía para usuarios del desastre", Alberto Santamaría (Akal)

El filósofo y escritor Alberto Santamaría propone un recorrido crítico por la obra de J.G. Ballard, un autor que ya en los años 60 hablaba del calentamiento global en sus distopías y que se dedicó a reflejar los efectos de las catástrofes naturales en el mundo.

Desastres climáticos, bélicos, psicológicos, los del propio capitalismo funcionan, según Santamaría, como capas de un mismo sentido trágico acerca de las transformaciones del pasado, del presente y del futuro.