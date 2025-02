Edu Galán: «La victoria de Trump confirma la teoría del Hombre Público Norteamericano»

«Morir de pie: Estados Unidos frente al espejo del stand-up» (Debate), que empezó a escribir hace 20 años como una tesis doctoral y que culminó el pasado jueves 7 de noviembre con su publicación, coincidiendo con la segunda victoria de Un hombre. Un púlpito. Un mensaje. Una audiencia. Una enmienda, la primera, que ampara la libertad de expresión. La segunda, que recoge el derecho a las armas de fuego. Y que Dios bendiga América. De estos elementos se vale Edu Galán para armar su interesante ensayito, que empezó a escribir hace 20 años como una tesis doctoral y que culminó el pasado jueves 7 de noviembre con su publicación, coincidiendo con la segunda victoria de Donald Trump . Y es que el líder republicano, siguiendo la idea del autor, representa perfectamente el arquetipo del Hombre Público Norteamericano, que tiene tres características fundamentales –el individualismo, el protestantismo y el neoliberalismo– y hasta cinco representaciones: el profeta, el charlatán, el colono, el político y, la que Galán trata en su libro, el cómico de stand-up: de Mark Twain a Louis C.K. pasando por Lenny Bruce.

El triunfo de Trump corrobora la tesis de su libro.

En parte sí, en el sentido de que ha ganado el voto popular, y eso correlaciona bien con que él ha entendido gran parte de la esencia norteamericana porque es un ejemplar norteamericano puro. En Trump se combinan todas las representaciones del Hombre Público Norteamericano: es colono con sus torres, es profeta prometiendo la Paz, es político, es vendedor y es un cómico. Sí, se puede decir que mi modelo teórico puesto en práctica ha funcionado... como un Frankenstein. Como ensayista es un orgullo.

Entonces, como ensayista, contento con su victoria.

La victoria de Trump era inevitable. Me lo tomo como una confirmación de lo que expreso y de por qué lo expreso. A nivel práctico y emocional me parece una mala noticia para los que creemos en la democracia porque inaugura una etapa peligrosa en el mundo tanto a derecha como a izquierda. A nivel teórico qué bien que me funcione el monstruo de Frankenstein.

¿Y si importamos el discurso trumpista, del sueño americano, a España?

Evidentemente estamos globalizados. La influencia brutal del mundo norteamericano a nivel ideológico lleva un siglo. Recibimos la resaca de la ola norteamericana. Como pone en los ingredientes de algunos productos, «puede contener trazas de»: en España cada vez tenemos trazas más grandes de los Estados Unidos. Joder, las apps son yanquis: cuando tú le dices te quiero a tu padre o a tu novia se lo dices a una granja de servidores en Wichita, y luego rebota a tus seres queridos. Esto que parece banal no lo es y tiene graves y profundas implicaciones en lo que estamos viendo, cómo nos relacionamos con los demás, muy influenciados por esta cultura.

Nos echamos las manos a la cabeza con Trump, pero aquí tenemos a Sánchez. ¡A Sánchez!

Es una analogía muy complicada. La situación de Sánchez pende de un hilo, y Trump va a gobernar holgadamente. Ya quisiera Pedro Sánchez el poder de Trump. ¡Sánchez ganó con un gol a lo Julio Salinas ! Y, en las formas, aunque Sánchez tenga muchos dejes populistas, lo más parecido a Trump que tenemos es Abascal y la extrema izquierda de Podemos y Sumar.

Me fascinaron en Hyde Park, en Londres, aquellos Speakers’ Corner.

Creo que los Speakers Corners son propios del siglo XVI o XVII. Estados Unidos procede en parte de la tradición del protestantismo anglosajón. Esa idea de subirse a hablar es muy rara en España. Los vendedores puerta a puerta funcionaron poco tiempo aquí. En EEUU va en su sangre lo de vender. La religión norteamericana es como decía Bloom que tú te ponías a ganar dinero porque querías estar sentado al lado de Dios. Es un país muy religioso (baptistas, mormones...) y no cabe la idea nuestra del cura como mediador. Allí hablan con Dios directamente y este les premia. Aquí la experiencia religiosa es comunal y mediante un representante. Esto cambia el concepto de persona: son mucho más individualistas. Enlazando con Trump, los latinos creo que le votaron por una cosa muy sencilla: ellos ya están allí y no quieren que nadie ocupe su sitio. Eso es el individualismo.

Louis CK y Woody Allen, cancelados...

Son dos casos diferentes. Woody Allen no ha sido condenado por ningún juez habiendo sido investigado a fondo. No hizo nada cercano a la pederastia con la hija adoptiva de Mia Farrow . En el caso de Luis CK tuvo comportamientos inadecuados con cómicas desde un sitio de poder. Aquí, mi reproche va hacia cómo llegamos a eso, a la igualdad real. Un cómo que a mí me mosquea bastante es la cancelación: utilizar comportamientos personales o cosas que no caben en un juzgado para que tengan consecuencias personales sobre alguien. Esa no es la manera de conseguir nada. Hay que distinguir entre un delito sexual y un comportamiento inadecuado.

Si hay indultos penales, ¿por qué no hay indultos morales?

La figura del indulto en derecho es completamente necesaria para determinadas situaciones: otra cosa es qué situaciones merecen el indulto o no. En América está el «presidential pardon». Es una herramienta democrática. En la condena moral NO existe el indulto, no hay perdón. Es lo que pasa con Google, que no hay derecho al olvido, aunque sea un bulo, eso te acompaña siempre cuando buscan tu nombre. Queda para siempre. En ese sentido pido mucha más intervención judicial y estatal para parar a todo el que intente utilizar estas herramientas para culpabilizar o hacer pasar una tortura en vida a mucha gente. El caso de Errejón es intolerable: yo aplaudo a la actriz que ha ido al juzgado, lo que tenemos que hacer es reforzar que vaya al juzgado, luego el juez decidirá que hace ante la declaración. Las denuncias anónimas son la hez de la democracia. A Errejón no sé qué futuro le espera. Creo que tiene mi edad. Se equivocó gravemente y no ha sido honesto, pero eso ya son valoraciones mías. Pero lo que es objetivo es la condena, y este señor ya no va a poder tener un trabajo ni salir a la calle. Creamos precisamente el estado de derecho para que estas cosas no pasen.

Dice que el Hombre Oculto Norteamericano está en la agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscar. Aquí vivimos un episodio más chusco: un neonazi hostiando al cómico Jaime Caravaca por bromear con su bebé por redes.

Frente al de Will Smith no pondría este episodio en el del humor; no sé en qué género. Esto va más allá del se lo merecía o no. Es totalmente injustificable la violencia. Pero si vas a un sitio y te dedicas a insultar a nazis no es descabellado pensar que te pueden caer dos hostias. Me defraudó que el cómico no fuese a comisaría. Si vas a jugar a señalar a nazis tienes que ir con todas las consecuencias: porque aquí hay un punto de activistas, y los activistas chupan porrazos. ¡Hay que denunciar!

¿Qué momento vive el stand-up español? ¿Acaso no es el éxito de «La Revuelta» la plasmación de lo mejor de nuestro stand-up?