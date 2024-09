Will Smith resuelve el avistamiento ovni de Ibiza

No fallamos en nuestro diagnóstico. El ovni que, presuntamente, fue grabado la playa de Cala d'Hort durante la puesta del domingo, 28 de julio de 2024, en Ibiza es una manipulación digital. Lo ha confirmado la superestrella de Hollywood Will Smith. No es que este actor, que encarnó a los Hombres de Negro y luchó contra los alienígenas en Independence Day, se haya reciclado a ufólogo. Smith confirmó esta «inesperada revelación» durante la presentación de [UNVRS] (pronunciado «Universe»), el primer Hyperclub del mundo, presentado en Ibiza.

El supuesto avistamiento se hizo viral superando 50 millones de visualizaciones. Nos llamó la atención que, pese a que en él eran visibles varias personas disfrutando del atardecer, sólo había una toma en Tik Tok subido a la cuenta IBIZA, dedicada a la promoción turística de la isla. Utilizaba como telón de fondo, además, el enigmático islote de Es Vedrà que es uno de los polos de atención ufológico desde hace décadas de las islas Baleares.

Como a menudo explicamos en espaciomisterio hay que desconfiar de esas «evidencias» únicas. Si un fenómeno es observado por muchas personas deberían existir varios vídeos, fotos o experiencias y, sin embargo, en el caso que nos ocupa, no apareció ni un solo testigo. Eso no evitó que el vídeo arrasara en Internet.

Ahora sabemos que todo ha sido resultado de una brillante maniobra de marketing ideada por el creativo Yann Pissenem, Propietario, Fundador y CEO de The Night League, para anunciar este nuevo concepto de ocio que está previsto inaugurar en 2025.

A través de otro vídeo en Tik Tok, Will Smith, que se encontraba de vacaciones en la isla, resolvió el enigma del vídeo viral con un vuelo de dron desde la azotea del nuevo local. La campaña ganó aún más visibilidad cuando estrellas internacionales como David Guetta, Maya Jama y Alec Monopoly compartieron el vídeo, aumentando así la expectación en torno a [UNVRS].

Misterio resuelto